«Это целый день продолжается». Капитан российских фигуристов наехал на американцев из-за столкновения на Олимпиаде

Первый же день олимпийского командника ознаменовался скандальным инцидентом между Россией и США.

Олимпиада 2022. Командный турнир

Пары. Короткая программа

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 86,56 (10)

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85,05 (9)

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83,83 (8)

4. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82,72 (7)

5. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 74,66 (6)

6. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 68,99 (5)

7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66,54 (4)

8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 64,60 (3)

9. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 64,08 (2)

10. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) — 63,21 (1)

Положение команд после ритм-танца (2-й вид из 8)

1. США — 20 очков

2. Россия — 17

3. Италия — 14

4. Япония — 13

5. Китай — 11

6. Грузия — 10

7. Канада — 10

8. Чехия — 9

9. Германия — 3

10. Украина — 2

После первых дисциплин в фигурном команднике Россия и США идут нос к носу. Ключевое событие произошло в танцах: наши лидеры, чемпионы мира Синицина/Кацалапов допустили ошибку из-за выемки на льду и остались позади американских танцоров Хаббелл/Донохью, проиграв 1,5 балла.

На видео шестиминутной разминки на льду, которая обычно предваряет любое соревнование, было видно, что два фаворита еще и столкнулись между собой. Партнер-американец задел голову нашей Виктории, проезжая мимо. Никита вступился за свою партнершу и девушку, крикнув что-то неприятное в адрес американца.

В принципе, столкновения фигуристов на раскатках случаются регулярно и иногда даже оборачиваются тяжелыми травмами. Но пять дуэтов на одном льду — это очень много, и поэтому все соперники должны действовать предельно аккуратно. Олимпиада еще только начинается, и наезжать друг на друга в прямом смысле — это как минимум недопустимая небрежность, а как максимум — хамство. Тут Кацалапова вполне можно понять.

Закари Донохью случайно задел голову россиянки Виктории Синициной.

Случилась действительно обидная ошибка

Тем временем в танцах набирает обороты еще одна интрига — будет ли в нашей танцевальной сборной замена. Диана Дэвис/Глеб Смолкин сегодня были на трибуне команды ОКР, с другой стороны — Кацалапов, возможно, на эмоциях сказал, что мы «будем и хотим» кататься в произвольной. Как оно будет на самом деле, увидим скоро, но отрыв от американцев не так велик, чтобы рисковать появлением дочери Этери Тутберидзе. С другой стороны, у нашего капитана Никиты были проблемы со спиной, возможно, ее как раз стоит поберечь.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на трибуне нашей сборной. Замена будет? pic.twitter.com/2ibOFhrjzO — Lublineс93 (@Lublinec931) February 4, 2022

А вот что сказали про результат, замену и американцев наши ребята в микст-зоне:

— Ребята, что случилось?

Кацалапов: Как показали на замедленном повторе — как будто бы конек въехал в лед. Я быстро подстроился, практически не пропустил ни секунды, но я не мог уже спасти этот выкрюк. Обидно, потому что все элементы, вся программа прошла достаточно хорошо.

Синицина: Ехали сюда с прекрасным настроением, и случилась действительно обидная ошибка.

— То есть это что-то со льдом? Дело не в волнении?

Кацалапов: Это просто случайность. И даже никого не надо винить. Просто обидно. Случайность, из-за которой мы потеряли много баллов. Ведь это все-таки дорожка — элемент на уровень.

— То есть оценки по делу. Вы и должны были потерять эти баллы из-за такой ошибки?

Кацалапов: Да. Конечно, по делу. Тем более что эта небольшая большая (Так Никита и сказал. — Прим. «СЭ») ошибка случилась прямо перед техническими специалистами.

— Эта ошибка должна, наверное, сделать вас спокойнее и увереннее.

Кацалапов: Да, мы будем спокойнее и увереннее. Будем контролировать даже такие сверхмелочи еще больше. Хотя сегодня я ехал на полном контроле — каждый жест, каждое движение.

В жизни никаких проблем, они классные ребята

— На разминке Виктория столкнулась с американцем Закари Донохью, и Никита ему что-то сказал. Никита, можете ли рассказать что? И цитируется ли это вообще?

— На самом деле, не помню, что я сказал. Даже не помню, на русском или на английском. Но что-то сказал. Дело в том, что это целый сегодняшний день продолжается. Уже накипело. Не то что провокации, просто пять пар на шестиминутной разминке — это достаточно много. Все спортсмены в раздевалке...

Синицина: Всегда из-за этого ругаемся.

Кацалапов: И тут немного перешло на личное.

— Конкретно с ними?

Кацалапов: Да, у меня на них с утра как-то накопилось.

— На тренировке, в раздевалке?

Кацалапов: Не-не, все остается на льду, вне льда в жизни никаких проблем, они классные ребята. Спортивный характер просто, вот и все.

Синицина: Мы ехали спиной оба и не видели их.

Кацалапов: Это этика на льду. Мы первые начали свою связку делать, и они заезжают. Хотя видели нас.

— Готовы ли вы и хотите ли катать произвольный танец? Все-таки четыре программы на Олимпиаде — это непросто.

Кацалапов: Мы готовы, хотим, заряжены, чувствуем себя замечательно. Что еще сказать? Все отлично у нас. Мы будем, хотим.

— Вопрос как капитану сборной: у всех команд украшены их трибуны, у нас нет. Это из-за статуса или просто такое решение?

Кацалапов: Поскольку и Марк, и мы, все ребята очень рано сегодня тренировались, мы организационными вопросами вообще не занимались. Наш бокс, грубо говоря, сегодня увидели впервые.

Синицина: Да, мы работали с 6 утра.