Вопреки всему! Россиянки начали Олимпиаду с яркой победы, несмотря на потерю лидеров

Впереди — матч с США.

Олимпийские игры-2022. Женщины

Россия — Швейцария — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Добродеева — 1 (Вафина, Павлова), 5:54 — 1:0. Штальдер — 2 (бол., Кристен, Мюллер), 17:16 — 1:1. Болгарева — 1 (Кадирова), 17:29 — 2:1. Мюллер — 1 (мен., Ринер), 26:57 — 2:2. Шибанова — 1 (Печникова, Братищева), 30:30 — 3:2. Болгарева — 2 (Кадирова), 37:07 — 4:2. Болгарева — 3 (мен., Вафина), 41:39 — 5:2.

Вратари: Сорокина — Брендли.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 31 (13+11+7) — 30 (12+8+10).

Судьи: Лифферс, Манта.

4 февраля. Пекин. Национальный.

За несколько дней до начала Олимпиады омикрон и китайские антиковидные правила подкинули женской сборной России по хоккею сразу два неприятных сюрприза. Еще до вылета в Пекин ФХР сообщила, что из-за положительного теста на коронавирус олимпийский турнир придется пропустить нападающей Илоне Марковой, которая по-прежнему не понимает, как она могла заразиться при строжайшем карантине на сборе в Новогорске.

А чуть позже, не успев даже обжиться в Олимпийской деревне, команда Евгения Бобарико на неопределенный срок лишилась Екатерины Николаевой и Дианы Фархутдиновой, угодивших после положительных тестов в ковидный госпиталь.

«Я не была на прошлой Олимпиаде. По сравнению с сочинской Олимпиадой это небо и земля. Этих тестов ждешь, дрожишь. Девчонок без симптомов у нас увезли. Девчонки, которые бессимптомно переносят, живут в другой гостинице на изоляции. А у кого симптомы — в госпитале, настоящий ковидарий. Пару фотографий оттуда прислали — жестко. В госпитале Катя Николаева и Диана Фархутдинова. Учитывая нашу ситуацию, лучше было бы, если бы Олимпиаду перенесли», — не побоялась высказать свое мнение один из самых опытных игроков нашей сборной Анна Шибанова.

Однако за день до стартового матча со сборной Швейцарии оказалось, что масштабы трагедии крупнее, чем предполагались, и на карантин пришлось уйти сразу шести россиянкам:

«Команда соблюдала все меры предосторожности, но попала в такую ситуацию. Хорошо, что нам разрешили выехать и провести ледовую тренировку. За день до первого матча у нас на карантине шесть человек: Диана Фархутдинова, Ангелина Гончаренко, Ольга Сосина, Екатерина Николаева, Лиана Ганеева и Людмила Белякова. Тесты делаются дважды в день. Девушкам нужно сдать два отрицательных ПЦР-теста, и на следующий день их выпустят. Некоторые игроки уже получили первый отрицательный результат и ждут второго. Окончательная заявка будет подаваться с утра, непосредственно перед игрой. В матче со Швейцарией шесть игроков, которые находятся на карантине, участия, скорее всего, не примут. Но в следующих встречах сыграть смогут.

Мы сами удивлены. Перед вылетом сдали пять тестов подряд. Вроде бы все было нормально, заполняли QR-коды до трех ночи. Прилетели — и объяснить не можем, откуда возникли проблемы. Этот вирус можно получить в любом месте, никто от этого не застрахован. Но мы соблюдали все меры предосторожности", — разводил руками Евгений Бобарико.

В конце концов наши девушки перед стартовой встречей в группе смогли насобирать на вполне боеспособный состав 4 тройки нападающих и 3 пары защитников и пусть не без труда, но переиграть швейцарок, которые вчера получили в свои ворота охапку из 12 шайб от сборной Канады.

Состав на наш самый первый матч на Олимпийских играх в Пекине! Женская сборная сыграет против швейцарок, прямой эфир на @MatchTV #beijing2022 pic.twitter.com/05q8PRJQc6 — Хоккей России (@russiahockey) February 4, 2022

Как и полагается фавориту, сборная России начала матч с позиции силы и с первых минут начала подкидывать работу Андреа Брендли, которая настрадалась днем ранее в матче с канадками. В итоге конвертировать преимущество в голы подопечным Бобарико удалось уже на шестой минуте усилиями Екатерины Добродеевой, оказавшейся самой расторопной во время «пожара» на пятачке соперника.

Первый российский гол этой Олимпиады ?



Павлова отправила в буфет сразу трех соперниц, а Добродеева здорово сыграла на добивании ?



Ждем второй период pic.twitter.com/WadumqVUlj — Матч ТВ (@MatchTV) February 4, 2022

Правда, в конце первого периода россиянок чуть было не подвела дисциплина. Стоило Елене Дергачевой схватить удаление в чужой зоне, как швейцарки уверенно расставились у наших ворот и реализовали большинство, выведя на точный кистевой бросок Лару Штальдер — обладательницу бронзовой медали Олимпиады в Сочи и лучшего бомбардира женского чемпионата Швеции.

Красивая шайба Лары Штальдер pic.twitter.com/RGoSx98nEj — Krusty Krab (@KrustyK34377291) February 4, 2022

Но не прошло и 30 секунд, как наши девушки вернули себе шаткое преимущество в одну шайбу. Помог смелый сольный проход Полины Болгаревой и удачный рикошет от ноги защитника швейцарок, помешавший вратарю отразить бросок с неудобной от нападающей из санкт-петербуржской «Динамо-Невы».

Впрочем, сборная России не была бы сама собой, если бы не организовала себе проблемы на ровном месте. На 26-й минуте активность девушек в красном вынудила команду Колина Мюллера фолить во второй раз в матче. Вот только уже через 10 секунд после удаления Фоби Штенц Швейцария улетела в контратаку, и представительница американской NCAA Алина Мюллер не дала пропасть атаке «2 в 1» и передаче от Ноэми Ринер.

Швейцарки сравнивают счет в меньшинстве pic.twitter.com/hVJhvfFZa8 — Krusty Krab (@KrustyK34377291) February 4, 2022

Казалось, что вторая шайба номинальных гостей может надломить россиянок. Однако до конца второго периода наша команда вновь вышла вперед после роскошного щелчка Анны Шибановой от синей линии.

Ну просто молодцы! Наши девушки ведут после второго периода — 4:2 ?



Сначала мы получили обиднейшую контратаку в большинстве, с которой Швейцария сравняла. Но через несколько минут Шибанова мощно стрельнула почти с синей линии ?



А под конец Болгарева добила дубль ? pic.twitter.com/sGrWPQzEaL — Матч ТВ (@MatchTV) February 4, 2022

А затем и удвоила преимущество, подарив классную комбинацию от Фанузы Кадировой и Полины Болгаревой, которая красиво отправила шайбу между ног Брендли.

Полина Болгарева увеличивает преимущество сборной России pic.twitter.com/eqBsFHoxGS — Krusty Krab (@KrustyK34377291) February 4, 2022

Как оказалось, сил на камбэк у сборной Швейцарии после двух матчей за два дня в третьей двадцатиминутке не хватило. А когда Дергачева получила свое второе удаление, россиянки показали, что тоже умеют забрасывать в меньшинстве. И кто бы вы думали ответил на гол Мюллер? Разумеется, неугомонная Болгарева, убежавшая «1 в 0» и оформившая хет-трик резким броском в «домик».

«Думаю, мне просто повезло. На самом деле всю работу за меня сделали партнеры. Они отдавали шикарные передачи. Первая игра, мы сильно волновались. Но сегодня была очень живая скамейка, мы друг друга поддерживали. И за счет командного сплочения выиграли этот матч», — скромно подвела итоги главная героиня стартового матча.

Как результат, непростые 5:2, и уже завтра сборную Россию ждет испытание американками, которых наши девушки на крупных турнирах еще не обыгрывали.