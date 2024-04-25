Центральный матч тура закончился унылыми 0:0 на табло.

Как все резко меняется в футболе. Неделю назад большинство наверняка ставило бы в дерби на ЦСКА, а потом маятник качнулся. Армейцы дома уступили аутсайдеру, «Ахмату», потеряв попутно из-за дисквалификаций трех лидеров — Виллиана Рошу, Дивеева и Файзуллаева. «Спартак» же внезапно разгромил в гостях «Ростов» и вроде как вылез из игровой и психологической ямы, вырытой Гильермо Абаскалем.

Но делало ли все это фаворитом красно-белых? Конечно, нет (о чем свидетельствовали и котировки букмекеров). Скорее выравняло предматчевую диспозицию. Тем более такие встречи — это всегда отдельный жанр.

А сейчас вообще получилось как плей-офф крупного турнира, где из-за высокой цены ошибки соперники действуют излишне осторожно. Проигравший практически гарантированно выбывал из медальной гонки. Уступить принципиальному оппоненту и параллельно вывалиться из борьбы за тройку — что может быть хуже? Поэтому несильно удивило то, что мы увидели футбол почти без ворот.

Стыков и выбегающих врачей (что тоже рвало игру на лоскуты) — в достатке, старания — тоже. В пассивности команды точно не упрекнешь, но все это не рождало голевых моментов. Стоит отметить и отсутствие в составах исполнителей, которые за счет индивидуального мастерства могли бы вспороть плотную оборону, сделать разницу. Таким в теории способен был стать тот самый Файзуллаев, но хавбек укатил в молодежную сборную Узбекистана, схлопотав внелимитный горчичник.

Вот и оставалось болельщикам обсуждать в основном судейство Василия Казарцева. Что там с падением Зделара, фолом Мойзеса на Угальде, а как с руками Денисова и Чалова? Последний эпизод вызвал больше всего споров. Мое субъективное мнение: мяч попадает в бедро Федору, после чего не касается руки армейца. Поэтому ВАР и не позвал главного арбитра к монитору.

Ноль ударов в створ на двоих к 80-й минуте — максимально красноречивая статистика. В таких случаях часто все решает одна ошибка. И Хлусевич-то ее допустил, выведя Облякова один на один, но Иван обвел не только Максименко, но дальнюю «девятку».

Нулевая ничья — самый справедливый исход в дерби страха. А города берет смелость. Набрав по одному очку, ЦСКА и «Спартак» помогли не себе, а конкурентам. Теперь выше их в таблице даже «Крылья».