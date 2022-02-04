Все по плану или все пропало? Как нашим фигуристам спасти командный турнир

Сборная России по фигурному катанию заработала 26 баллов в первый день командного турнира на Олимпиаде

Поражение россиян от китайцев в парах усилило интригу, но наша сборная — все равно фаворит.

Командный турнир. Положение после 3 видов из 8:

1. США — 28 очков

2. Россия — 26

3. Китай — 21

4. Япония — 20

5. Италия— 18

6. Канада — 16

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3

После первого дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России занимает второе место. У нашей команды 26 баллов, и она на два балла отстает от сборной США (28 очков).

Напомним, что по правилам соревнований за первое место в каждом из видов программы команда получает 10 очков, за второе — 9, за третье — 8 и так далее. Из десяти участников командного турнира в произвольную программу попадают пять сильнейших сборных.

В первый день прошли соревнования в трех видах, впереди еще пять: короткая программа у женщин (6 февраля, 4.30) и произвольные программы у мужчин (6 февраля, 6.50), в парах (7 февраля, 4.15), танцах (7 февраля, 5.30) и у женщин (7 февраля, 6.35).

Задача российского одиночника — занять третье место в произвольной программе

Далее — расклады, как может развиваться борьба за золото между сборными России и США (разумеется, это только предварительные прикидки — никто не застрахован от положительного теста на ковид, который может спутать все планы, или от того, что кто-то из участников внезапно развалится и провалит всю программу, плюс многое будет зависеть от замен в составах).

В короткой программе у женщин безусловный фаворит — сборная России, особенно если выступать будет изначально заявленная Камила Валиева. Она заметно опережает по результатам как чемпионку США Мэрайю Белл (69,37 балла — лучший результат в короткой программе в нынешнем сезоне), так и Алису Лью (74,31). Более того, обе уступают и японке Каори Сакамото (76,56). По сути, задача американских девушек идентична задаче Марка Кондратюка — финишировать третьими вслед за лидерами (в данном случае — Россией и Японией). При таком раскладе сборная США наберет 8 баллов, и счет станет равным — 36:36.

Марк Кондратюк. Фото Global Look Press

После произвольной у мужчин, если не случится сенсации, американцы должны вновь выйти вперед. Задача российского одиночника — занять третье место после представителей США и Японии и набрать 8 баллов. Если это произойдет, то в худшем случае разрыв будет два балла (44:46), в лучшем — один (44:45).

Доживем до понедельника

В парах многое зависит от того, попадет ли Китай в произвольную программу и, если да, поставят ли хозяева Игр своих лидеров — Сунь/Хань, у которых на протяжении карьеры было немало проблем со здоровьем. Если нет, то сборная России должна побеждать (кто бы ни выступал) и набирать 10 баллов. Сборная США тут способна как быть второй, так и уступить, например, японцам. Если идти по максимально удачному для американцев сценарию (победа у мужчин и второе место в парах), то они сохранят лидерство — 55:54.

В танцах многое снова зависит от состава. Если замен не будет, то Россия и США разыграют первое и второе места, как и в короткой программе. Если, например, останутся Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а у американцев выйдут Мэдисон Чок/Эван Бейтс, то наша команда должна побеждать. Опять же, рассмотрим два сценария: 1) негативный: Россия — вторая, и счет — 65:63 в пользу США; 2) позитивный: произвольная программа остается за нашими танцорами, счет — 64:64.

В этом случае командный турнир остается за Россией, потому что в женской произвольной программе наша команда наберет 10 баллов, кто бы ни вышел на лед, — разрыв в уровне элементов колоссальный, и даже одно-два падения тут ничего не меняют.

А вот если у США будет преимущество в один-два балла, то возможны варианты. Чисто теоретически потолок американских одиночниц — третье место, а при плохом выступлении они могут пропустить вперед даже, скажем, Анастасию Губанову, если Грузия попадет в произвольную программу. В общем, вариант, при котором все будет решаться в последних произвольных прокатах девушек в понедельник, вполне реален.