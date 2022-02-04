Стриптиз на льду, похищение красных лыж и конфуз с факелом. 23 казуса зимних Олимпийских игр за всю историю

Самые странные и неожиданные моменты зимних Олимпиад.

Зимние Олимпийские игры в Пекине — XXIV-е в истории. За почти 100 лет, помимо славных побед олимпийцев, добавились новые виды спорта, установлены и побиты многие рекорды, а сами Игры стали одним из самых ожидаемых событий в мире спорта.

Немаловажным является и то, что окружает соревнования, спортсменов. Какие-то мелкие детали, на первый взгляд кажущиеся нелепыми, внезапно помогают завоевать медаль или сердца болельщиков. «СЭ» собрал 23 самые интересные и казусные истории с прошедших Олимпиад, которые происходили около спортивных соревнований.

Шамони-1924: переписанная история

В 1974-м историк Якоб Хаге внезапно обнаружил, что при подсчете очков в прыжках с трамплина на первой в истории Зимней Олимпиаде судьи допустили ошибку. Из-за нее бронзовым призером был объявлен норвежец Торлейф Хеуг, а не показавший тогда третий результат его соотечественник Андерс Хауген, выступавший под американским флагом. Водопроводчик из городка Драммен, Хеуг считался главным героем соревнований в Шамони — помимо спорной бронзы на трамплине на его счету было два золота в лыжных гонках и еще один чемпионский титул в двоеборье.

Потеря бронзовой медали навряд ли поколебала величие норвежца, память которого после его скоропостижной смерти от пневмонии в 1934 году сполна увековечили в Норвегии в названиях улиц и соревнований. Поэтому семья Торлейфа согласилась передать награду Хаугену, которому в 1974-м уже стукнуло 86 лет. Церемония восстановления исторической справедливости прошла в Осло с участием ветерана и дочери Хеуга.

Но только этим дело не кончиорсь. В 2006 году шотландская газета Herald добилась от МОК признания официального статуса турнира керлингистов, который ранее считался показательным.

Санкт-Мориц-1928: набранные по объявлению

Сын американского банкира Уильям Фиске незадолго до начала Игр поступил на учебу в Кембриджский университет и на момент приглашения в бобслейную сборную США не имел ни малейшего представления об этом виде спорта. Более того — у 16-летнего юноши не было и своего экипажа.

Чтобы набрать партнеров Фиске был вынужден дать объявление в парижских газетах. Некоторые из откликнувшихся на его призыв даже не имели американского гражданства. Но это не помешало всей этой пестрой компании быстрее всех скатиться по желобу Челерины —единственной в мире естественной санно-бобслейной трассы. Впоследствии Фиске станет военным пилотом и погибнет в самом начале Второй мировой войны.

Лейк-Плэсид-1932: герой в очереди за бесплатной похлебкой

Потомок еврейских эмигрантов из Российской империи Ирвин Яффе выиграл забег на 10000 метров оригинальным для того времени способом — прыгнув на финишную черту. Благодаря этому он опередил конкурентов — Фрэнка Стэка и Ивара Баллангруда (все забеги на ОИ-1932 проводились в формате масс-стартов). Но этот успех не сделал Яффе богатым.

Во время Великой депрессии он стал безработным и был вынужден стоять в очередях за бесплатным супом. Чтобы выжить в это время Ирвину пришлось заложить свои медали за солидную по тем временам сумму в 3500 долларов. Когда он нашел работу на Уолл Стрит и накопил денег, сразу собрался выкупить награды. Но оказалось, что ломбард закрылся, и реликвии утеряны навсегда.

Гармиш-Партенкирхен-1936: чемпионы по находчивости

Последний предолимпийский хоккейный турнир внезапно выиграла сборная Великобритании — это был первый и последний случай в истории Игр. Архитектором этого успеха стал Барни Ахерн, генсек Британской хоккейной федерации, который накануне Олимпиады сумел раздобыть список всех канадских игроков-любителей, родившихся в Англии и Шотландии.

Некоторые их них согласились представлять в Гармиш-Партенкирхене историческую родину, которую покинули еще детьми. Благо все жители Канады де-юре были подданными английской короны. В итоге против приехавших за очередной легкой победой «Кленовых листьев» вышла более чем боеспособная команда, в которой практически все хоккеисты обучались хоккею за океаном.

Канада подала протест, и Международная федерация отстранила двух хоккеистов сборной Великобритании, но разозленные англичане пригрозили снятием с турнира, и «кленовым листьям» пришлось смириться. В конечном итоге Великобритания обыграла Канаду в очном матче (2:1), что стало первой победой европейцев над североамериканцами на больших хоккейных турнирах. Правда, это было сделано без участия профи — в хоккее их не допускали на Игры до 1998 года. Вместе с победой на Олимпиаде британцы оформили титул чемпионов мира — турниры тогда были совмещенными.

Санкт-Мориц-1948: похищение красных лыж

Бывший боец французского сопротивления Анри Орейе по прозвищу «Акробат» любил эпатировать публику. Он стал одним из первых горнолыжников, вышедших на старт в облегающем костюме. Кроме того, этот отчаянный самоучка (вышедший на топ-уровень всего за пять лет) выступал на пижонских красных лыжах.

На них он, не сбавляя скорости пролетел невероятный по сложности участок трассы ОИ-1948 под название «Стена ведьмы». Но перед слаломом фартовые красные лыжи Орейе внезапно пропали. Их искали всей олимпийской деревней. С большим трудом пропажу удалось найти в машине американской сборной, куда они были загружены якобы случайно.

Увы, дальнейшая судьба Орейе сложилась трагически. В 1952-м после неудачного выступления на Олимпиаде в Осло он перейдет в автогонки. А в 1962 году, во время соревнований под Парижем, на «Феррари» француза лопнуло колесо, машина вылетела с трассы, и двукратный олимпийский чемпион погиб в возрасте 36 лет.

Осло-1952: немцы-тяжеловесы

Перед олимпиадой немецкую бобслейную команду внезапно осенило, что преимущество в ледяном желобе имеют самые тяжелые бобы. Экипажи из ФРГ быстро перетасовали свои составы, и в результате на старт вышла команда, чей суммарный вес вместе с бобом превышал 470 кг. Германские супертяжи, ведомые 120-килограммовым Лоренцем Ниберлем, легко опередили самых титулованных на тот момент соперников — американцев. После этого Международная бобслейная федерация ввела ограничения на вес спортсменов — не больше 420 кг вместе с бобом.

В 2007 году о находчивых немецких бобслеистах в Германии был снят художественный фильм «Тяжеловесы» (Schwere Jungs).

Кортина-д' Ампеццо-1956: конфуз с факелом

Игры в Кортина-д' Ампеццо были первыми зимними, которые транслировались в прямом эфире. Но именно телевизионщики сыграли с организаторами злую шутку. Впечатление от самого волнительного момента церемонии открытия Олимпиады — зажжения олимпийского огня было безнадежно испорчено из-за досадного эпизода.

Факелоносец — конькобежец Гвидо Кароли, катившийся по льду с факелом на последнем этапе эстафеты огня, — споткнулся о телевизионный кабель и упал. Олимпийское пламя не погасло, но впечатление от торжественного момента было смазано. Разгневанные итальянцы требовали от МОК немедленно прекратить баловство с телетрансляциями, которые только портят праздник настоящим болельщикам.

Скво-Вэлли-1960: кислород для янки

Сборная США лидировала в хоккейном турнире и в итоге завоевала золото, но в последнем туре американцы чуть не подарили первое место канадцам. В ключевом матче против сборной Чехословакии янки после двух периодов уступали со счетом 3:4. И тогда в раздевалке хозяев внезапно появился самый опытный игрок советской сборной Николай Сологубов, посоветовавший обессиленным американцам подышать чистым кислородом. Эффект оказался потрясающим: в третьем периоде сборная США носилась по площадке как заведенная и отправила в ворота соперников шесть безответных шайб.

Зачем Сологубов помог американцам, остается загадкой. Не исключено, что таким способом наша сборная, сама потерявшая к тому времени шансы на титул, пыталась не допустить возвращения на олимпийский трон ненавистных «Кленовых листьев». А возможно, была предотвращена победа чехов в чемпионате Европы, в зачет которого шли результаты Олимпиады. Как бы то ни было, хоккеисты США впервые стали олимпийскими чемпионами, а наши довольствовались третьим местом — самым низким за всю историю советского хоккея.

Инсбрук-1964: беглянка под одеялом

Саночница сборной ГДР Уте Шайффеле (тогда носившая девичью фамилию Гелер) воспользовалась Олимпиадой как шансом бежать из социалистической Восточной Германии в капиталистическую ФРГ. Но девушка побоялась сдаться властям Австрии, считая, что организаторы Олимпиады не захотят скандала, и ее просто экстрадируют на родину.

Так что Уте пошла на хитрость, договорившись с коллегами из Западной Германии, и те переправили ее через границу, спрятав в автотрейлере под одеялом. На следующей Олимпиаде в Гренобле Шайффеле уже будет выступать за сборную ФРГ, а многие ее бывшие подруги по сборной ГДР попадутся на махинациях с подогревом полозьев и будут дисквалифицированы.

Гренобль-1968: черный человек

Финал мужского горнолыжного слалома был проведен в Гренобле в жутком тумане, и ознаменовался скандалом с мистическим привкусом. Один из фаворитов, австриец Карл Шранц, не смог завершить свою попытку, заявив, что ему помешал некий человек в черном, который вынырнул из тумана на трассе возле 21-х ворот.

Сам по себе факт появления постороннего на горнолыжной трассе — настоящая дичь. Это смертельно опасно и для нарушителя, и для спортсменов. Кто же это был — военный, зритель, судья или полицейский — выдвигались различные версии. Но какая из них правильная- неизвестно до сих пор.

Учитывая, что образ «черного человека» очень распространен в литературе, история вообще приобретала потусторонний оттенок. Особенно в свете того, что Шранцу сначала поверили, а потом все-таки лишили его золота в пользу местного героя Жан-Клода Килли.

Саппоро-1972: дахусим

Одна из великих баек о гениальном советском лыжнике Вячеславе Веденинк. Перед олимпийской гонкой на 30 км звездный спортсмен во время сильного снегопада обрабатывал свои лыжи мазью. На это обратил внимание один из японских журналистов. Корреспондент немного владел русским языком и высказал представителю сборной СССР свое недоумение. «Пурга, — рассказывал Веденин. — Он подошел, спрашивает: «Снег повалил, как бежать-то?» А я пробурчал: «Да *** (черт) с ним». От кого узнал, что история пошла гулять по миру? Мне из Японии газету прислали, а здесь перевели».

Веденин начал гонку одним из последних, не имея представления о секундах оппонентов. После 10 километров первого круга он сильно отстал. Лыжник начал ускоряться, постепенно набрав хороший ход. Как итог — он обошел всех соперников и финишировал первым. После Игр Веденину прислали газету из Японии, в которой о нем написали статью. Один из заголовков был таким: «Сказав волшебное слово «дахусим», русский лыжник выиграл Олимпиаду».

Инсбрук-1976: прическа Доротти

Один из первых случаев в истории спорта, когда участник Олимпиады стал законодателем мод не только в спортивном плане, но и в фэшн-индустрии. Короткая прическа олимпийской чемпионки в женском одиночном катании американки Дороти Хэмилл имела невероятный успех во всем мире — в том числе благодаря телетрансляциями.

После Зимних Игр-1976 миллионы женщин на всей планете начали стричься «под Дороти». Это название в ходу до сих пор, несмотря на то, что прическу придумала, разумеется, не сама спортсменка, а ее стилистка — нью-йоркский парикмахер японского происхождения Юсуке Суга. История с короткими волосами Хэмилл лишний раз доказала руководству МОК, что игры в любительских спорт пора прекращать, и что переход Олимпиад на коммерческие рельсы — неизбежен.

Лейк-Плэсид-1980: твой дом — тюрьма

Этот американский город проводил Белую олимпиаду во второй раз и снова, как и в 1932-м, допустил множество просчетов. Главным из них был провал проекта строительства Олимпийской деревни. Для него не удалось найти инвестора, и местные власти не придумали ничего лучшего, как предоставить спортсменам для проживания свежевозведенную тюрьму для малолетних преступников.

Олимпийцам между стартами пришлось отдыхать в бетонных камерах — многие жаловались на гнетущую атмосферу. Организаторы как могли пытались сгладить ощущения, оборудовав в тюрьме-деревне даже зал игровых автоматов. Но высокий забор с колючей проволокой, ограждавший место проживания спортсменов, а также двухъярусные нары вгоняли всех в жуткую депрессию.

Сараево-1984: дебют черного континента

Горнолыжник Ламин Гуйе из Сенегала стал первым в истории африканцем, выступившим на Зимней Олимпиаде. Это сейчас нас не удивить «зимниками» из тропиков, большинство из которых давно живет и тренируется в северных широтах. А тогда это было настоящим потрясением.

В Сараево Ламин занял 45-е место в скоростном спуске и 47-е в гигантском слаломе, посчитав главным своим достижением отсутствие тяжких травм. «На Олимпиаде я чувствовал себя ребенком в Диснейленде, — признавался потом Гуйе. — В сенегальском языке у нас нет слова для обозначения скоростного спуска, потому что у нас в стране просто нет гор. Перед стартом я так боялся, что меня чуть не вырвало. Слава богу, этого удалось избежать».

Калгари-1988: полет орла Эдди

Прыгун с трамплина Эдди «Орел» Эдвардс создал новый тренд боления за лузеров. Британец произвел фурор в качестве «худшего летающего лыжника в истории». У этого нескладного толстяка не получалось на трамплине ровным счетом ничего. Но в глазах болельщиков он выглядел больше, чем клоуном и неудачником — трибуны заходились в экстазе, когда Эдвардсу удавалось удержаться на ногах после прыжка.

Популярность Эдди достигла таких масштабов, что на церемонии закрытия Игр президент МОК Хуан Антонио Самаранч заявил буквально следующее: «На этих Олимпийских играх кто-то выиграл золото, кто-то побил рекорд, а один человек даже полетел, как орел». Так Эдвардс стал единственным в истории атлетом, который был персонально упомянут в заключительной речи Олимпиады.

Правда, после Олимпиады-1988 МОК принял специальное «Правило Эдди», ужесточающее квалификационные стандарты для участников Игр. Но Эдвардс уже успел стать легендой. Через год после Калгари он получил травму и завершил спортивную карьеру. Но тем не менее, узнаваемость Эдвардса в Великобритании была столь высока, что его постоянно приглашали участвовать в телешоу и сниматься в рекламных клипах. Он также записал песенный хит под названием «Лети, Эдди, Лети». Одно время Эдвардс зарабатывал до 10 тысяч фунтов в час, но это не помешало ему в 1992 году объявить себя банкротом.

Альбервилль-1992: пьедестал из астматиков

После мужской лыжной гонки на 30 км разразился большой скандал. Выяснилось, что все три норвежца, поднявшиеся на пьедестал, перед гонкой использовали сальбутамол — противоастматический препарат, разрешенный в терапевтических дозах. Тогда сборная Норвегии отбилась от нападок, заявив, что Терье Лангли является астматиком, Бьорн Дэли — аллергиком, а Вегарнд Ульванг перед стартом подхватил респираторную инфекцию.

Но потом выяснилось врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Кьелл Эйстейн Рекке был большим сторонником использования сальбутамола для улучшения результатов — без всяких медицинских показаний. С тех пор идет упорная борьба за внесение данного препарата в Запрещенный список. Но он до сих пор разрешен в терапевтических дозах.

Лиллехаммер-1994: киллер на катке

Шедевр спортивного маркетинга — скандал между двумя фигуристками сборной США, случившийся во время отбора в Лиллехаммер. Круче раскрутить соревнования просто невозможно. В ходе квалификации одиночницу Тоню Хардинг обвинили в том, что накануне отборочных стартов она якобы наняла своего бывшего мужа для того, чтобы тот избил Нэнси Кэрриган — основную конкурентку Тони за место в сборной.

«Киллер» со своей задачей не справился, и обе девушки получили путевки на ОИ-1994. Олимпийский комитет США пытался снять «нехорошую Хардинг» с соревнований, но испугался судебного иска со стороны фигуристки. Тони заняла на Играх 8-е место и вскоре была дисквалифицирована пожизненно. Кэрриган завоевала на Олимпиаде-1994 серебряную медаль.

В последствии эта сага ляжет в основу сценария художественного фильма «Тоня против всех». Ну на Хардинг окончательно войдет в истории мирового спорта как главная красавица-злодейка, готовая ради успеха на соревнованиях «идти по трупам». Кстати, на самих Играх-1994 Тоня угодила еще в одну дурацкую историю в произвольной программе из-за порвавшегося шнурка на ботиках.

Нагано-1998: земля уходит из-под ног

В разгар Олимпиады 20 февраля все участники игр были сильно напуганы землетрясением магнитудой в 5 баллов и эпицентром в 200 км от Нагано. В главном пресс-центре на протяжении нескольких секунд раскачивалась мебель. Удар стихии попал в телетрансляцию американского канала CBS с соревнований по горнолыжному слалому.

Но комментатор отнесся к случившемуся философски, заявив в эфире: «Мы в Японии. Нужно быть готовыми ко всему». В целом, никто из гостей Игр не пострадал. Ущерб свелся к тому, что один местных жителей во время землетрясения упал и сломал руку. Кроме того, оползнем была перекрыта одна дорога, и на скоростной железнодорожной магистрали по соображениям безопасности на два часа перекрыли движение всех поездов.

Солт-Лейк-Сити-2002: самая комичная победа в истории

Малоизвестный австралиец Стивен Брэдбери прославился на века благодаря своей феноменальной победе на дистанции 1000 метров в шорт-треке. Этот спортсмен сначала вышел в полуфинал благодаря дисквалификации соперника, а затем пробился и в финал благодаря тому, что три его конкурента столкнулись между собой.

В финале Брэдбери значительно отставал от всех участников забега. Но четыре лидера снова уронили друг друга непосредственно перед финишем. Стивен спокойно миновал упавших соперников и стал первым зимним чемпионом из Южного полушария. Эта победа признана одной из самых комичных в истории спорта.

Сейчас фамилия Брэдбери стала в спорте нарицательной — как символ удачи, свалившегося на голову в тот момент, когда этого никак не ждешь. С другой стороны, Стивен не сдавался до последних секунд, за что и был вознагражден — это тоже огромный урок для всех спортсменов от мала до велика.

Турин-2006: пять тонн кленового сиропа

Во время женского командного спринта джентльменским поступком отличился тренер лыжной сборной Норвегии Бьорнар Хаконсмоен. На дистанции у канадки Сары Реннер сломалась палка. Канадских тренеров рядом не было, и Хаконсмоен помог Саре своим инвентарем. Палка была на 15 сантиметров длиннее, чем нужно, но сборной Канады все равно удалось финишировать на пьедестале.

В принципе, подобная взаимовыручка для лыжных гонок — обычное дело. Историй с одолженными конкурентам палками в истории — десятки. Но поступок Хаконсмоена, возможно, лишил медалей норвежскую команду, которая завершила гонку четвертой. После завершения Игры признательная Канада отблагодарила щедрого норвежца, прислав ему 7400 банок кленового сиропа общим весом 5,2 тонны.

Ванкувер-2010: никому ничего не должна

Бессмертная фраза российской биатлонистки Светланы Слепцовой была сказана после гонки преследования, в которой спортсменка заняла 18-е место. На ответ на вопрос «Нет психологического давления, что от вас ждут олимпийских медалей?», Слепцова парировала: «Я считаю, что мы никому и ничего не должны».

Через два года во время футбольного Евро-2012 в том же стиле выскажется Андрей Аршавин: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Эти два высказывания на целое десятилетие станут символом безответственности некоторых высокооплачиваемых спортсменов, их звездной болезни и пренебрежительного отношения к мнению болельщиков.

Сама Светлана в Ванкувере завоевала эстафетное золото в эстафете, а после завершения карьеры получила обвинения в использовании допинга в 2013 году.

Сочи-2014: собачье счастье

Серебряный призер сочинских игр во фристайле Гас Кенуорти стал героем соцсетей, забрав с собой из России пятерых бездомных щенков и их маму. Во время подготовки олимпийских объектов на стройках в Сочи обитали множество собак, а после завершения строительства многие из них стали бездомными. На Олимпиаде праздно шатающиеся бесхозные животные шокировали спортсменов из богатых стран, а Кенуорти взялся лично решать проблему.

Он сначала начал подкармливать ничейных дворняжек, а после завершения Игр не смог с ними расстаться. Гаса не смутила даже необходимость проводить ветеринарный контроль и делать животным прививки для перелета через океан. В США Гас раздал нескольких собак знакомым, а двух — оставил себе. Во время следующей Олимпиады фристайлист повторил свой поступок, но уже в отношении корейского щенка, которого купил на ферме, что специализировалась на «собачьем мясе».

Пхенчхан-2018: стриптиз на льду

Случайно сползший пышный топ платья, возможно, лишил французскую фигуристку Габриэлу Пападакис и ее партнера Гийома Сизерона золотой медали в танцах на льду. Во время исполнения короткого танца грудь фигуристки мимолетно обнажилась, что выбило девушку из состояния душевного равновесия.

«Такое случилось со мной впервые. Я сразу это почувствовала. Я молилась. Это все, что я могла сделать», — отметила Пападакис после выступления.

На тех же играх в неловкой ситуации оказалась и корейская фигуристка Ю Ра Мин, выступавшая в паре с Александром Гамелиным. Во время проката короткого танца у девушки оторвалась лямка топа. Чтобы не оголиться окончательно, Мин пришлось во время выступления одергивать верхнюю часть костюма.