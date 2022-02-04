«У нас нет никаких проблем с другими спортсменами». Ковальчук ответил про скандальный самолет и тесты

Репортаж спецкора «СЭ» с первой тренировки сборной России в Пекине.

Тесты

Накануне из сборной пришли тревожные новости. Источники сообщили про шесть игроков с положительными тестами. Фамилии не называли, но и понятно — это было бы уже слишком. Удалось выяснить, что пострадали как минимум вратарь Дмитрий Шугаев и нападающий Кирилл Марченко.

Утром в пятницу Кирилл появился на льду, а Шугаева видно не было. Значит, у форварда СКА все было нормально. Что же, хоть что-то хорошее.

— У нас всего два игрока с проблемами, — честно признался Илья Ковальчук. — Нет Андрея Кузьменко. У него уже есть первый отрицательный тест, а нужно два. И нет Никиты Нестерова. Он пока в изоляции.

Уже во время тренировки сообщили, что и Нестеров с Кузьменко сдали отрицательные тесты. Но про Шугаева вообще не вспомнили. Плюс на занятии не было Сергея Федорова.

Менеджер сборной говорил спокойно, уверенно, от ответов не увиливал. И стало понятно, что все проблемы с имиджем команды созданы недобросовестными сотрудниками. Ведь почему было столько скандальной информации? Потому что кто-то решил, что национальная сборная настолько важная организация, что не должна никому ничего объяснять. Либо чья-то лень, либо извращенное понимание действительности привели к тому, что в Пекин команда прилетела, ненавидимая общественностью.

Но когда ненужные барьеры ушли, а к журналистам вышел Илья Ковальчук и пояснил по всем, даже запретным темам, то напряженность ушла.

— Не знаю, зачем так преподнесли историю с самолетом, — удивлялся Илья. — Мы и в Корею летели отдельным рейсом, и в Сочи добирались исключительно хоккейной сборной. У нас никаких проблем с представителями других видов спорта.

— Но они недовольны. Например, конькобежец Захаров сказал, что не сядет с вами за стол?

Илья даже не хмыкнул презрительно. Он вообще, кажется, не понимал, о чем речь. И ответил весьма дружелюбно.

— Я желаю ему удачи на Олимпиаде. И мы посидим с ним за столом в олимпийской деревне.

Состав

Кроме того, стало известно, что в делегации не 78 человек, а всего 52. Тоже многовато, но если вычесть тридцать хоккеистов, то вполне нормально. Взяли же еще многочисленных советников, кроме Игоря Есмантовича. Он будет следить за всем из Москвы.

Остались дома и Сергей Плотников с Артемом Анисимовым. Они должны добраться 7 февраля, но кто знает, в какой форме ребята.

Началась тренировка. И снова стало непонятно, зачем надо было скрывать сочетания, делиться новостями, типа «белые сыграли с красными и победили». Все это вызывает непонимание у людей и раздражение у журналистов.

Что мы увидели без всяких преград? Много неожиданностей. Вадим Шипачев в звене с Михаилом Григоренко и Станиславом Галиевым. Четвертым форвардом Кирилл Марченко, но он официально переведен в запасной состав, так что в мог надеть любую майку.

Вторая тройка внезапно стала какой-то странной. Наверное, это все-таки Гусев — Семенов — Грицюк. Ну а как иначе? Или вы думаете, что это звено Слепышев — Андронов — Карнаухов с Чибисовым в качестве четвертого? Нет же. А тройка Воронков — Ткачев — Каюмов с запасным Кадейкиным явно не будет проводить много времени в атаке.

Очень не хватает того же Анисимова и Плотникова. Теперь-то понимаешь, что кадровые проблемы сборной весьма существенные. И, глядя на состав, возникает резонный вопрос — чем не угодил Андрей Кузьменко? Только давайте не будем всерьез относиться к доводу «он плохо играет без шайбы». Тех, кто хорошо действует без шайбы, — достаточно. Пора задуматься о том, что нам делать, когда шайбой владеет наша команда.

Капитан

На арене, где будет выступать наша сборная, отличный тренировочный каток. С балкона слышно все, о чем говорят тренеры, о чем беседуют хоккеисты. Шипачев уже смело всем советует, распределяет обязанностями в пятерке, ведет себя как полноценный капитан.

От просмотра осталось ощущение, что главный все-таки Алексей Кудашов, а не Алексей Жамнов. Да и Сергей Гончар очень много общается с хоккеистами. Показали и бригады большинства, правда, какое основное, не совсем понятно. То к тройке Шипачева (без Марченко) ставили Владимира Ткачева, то Антона Слепышева. А однажды и обоих, убрав Григоренко.

Получалось, надо сказать, не очень. Но, вероятно, у нас меньшинство здорово действовало.

— Нет никаких проблем с тем, что Шипачев пойдет на открытие, — сообщает Илья Ковальчук, когда начался блок вопросов про безопасность в олимпийской деревне. — Более того, у нас еще десять человек собираются пойти.

И никаких запретов. Мы думали, что команда будет перемещаться чуть ли не по отдельному коридору от всех. В женской сборной даже поездки на лифте исключили.

— Мы ездим на лифте, — пожимает плечами менеджер. — Спокойно питаемся в олимпийской деревне.

— А китайским игрокам нельзя из своего корпуса выходить, — замечает кто-то.

— С чего это? — удивляется Ковальчук. — Вчера с тренерами команды сидели за соседними столиками.

Надеюсь, что теперь в Пекине барьеры для общения снимут. Главный тренер Алексей Жамнов тоже объясняет все достаточно подробно, даже шутит. Правда, никакой конкретики про Кузьменко.

— Ждем второй отрицательный тест.

5 февраля наша команда сыграет со сборной Латвии, вероятно, Кузьменко выйдет на лед.

— Если нам разрешат сыграть с соперником, — осторожно добавляет Ковальчук.

Быстрей бы игра. Хочется увидеть результаты закрытых сборов. Чего они там придумали. Мы бы знали это и раньше, но кто-то очень не хотел ничего сообщать.

— Давайте после окончания Олимпиады я вам отдельно про историю с самолетом расскажу, — попросил Ковальчук.

Отлично. Теперь мы знаем, что Ковальчук верит в то, что после Олимпиады с ним захотят про это разговаривать.