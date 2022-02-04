Российские фигуристы шутят, скромничают и критикуют американцев после первого дня командника

Наша сборная пока вторая, но вся главная борьба впереди.

Командный турнир. Положение команд после короткой программы у пар (после 3 видов из 8)

1. США — 28 очков

2. Россия — 26

3. Китай — 21

4. Япония — 20

5. Италия— 18

6. Канада — 16

7. Грузия — 15

8. Чехия — 12

9. Украина — 4

10. Германия — 3

После первого дня олимпийского командного турнира по фигурному катанию сборная России занимает второе место, отставая от американцев на два балла. Однако наши ребята не только замечательно катались, но и красиво и скромно говорили. «СЭ» представляет текстовую версию пресс-конференции наших фигуристов — одиночника Марка Кондратюка, танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, а также парников Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Кондратюк: «Не хочется подвести ребят, которые больше заслужили здесь находиться»

— Марк, если одним словом описать то, что случилось, какое это будет слово?

— Справился.

— Насколько было волнительно?

— Как и всегда, было волнительно. Но когда ты не загоняешься по поводу того, что это Олимпийские игры, то намного легче. Когда ты просто выходишь с мыслью, что это такой же старт, как и любой другой, — тот же лед, те же трибуны, те же элементы, — как-то морально легче.

— Показалось, если смотреть на ваши выезды с первых двух прыжков, то это как раз из-за волнения?

— Да, из-за него.

— Что-то прокручивали в голове во время прыжка?

— Нужно понимать, что, как бы ты себя ни настраивал, ты не убираешь полностью волнение. Просто снижаешь его процент. В принципе, и прыжки, и другие элементы не были какими-то легкими, филигранными, что ли. Все было такое... на грани. Но я рад. Лучше пусть будет сделано. Не идеально, но сделано.

— На сколько процентов удалось снизить волнение?

— Сложный вопрос. Было более волнительно, чем на чемпионате Европы.

— Было проще из-за того, что не очень много зрителей?

— Если честно, я думал, что вообще не будет зрителей на трибунах. Я себя уже к этому настроил, выхожу — их не очень много, но они есть. И я обрадовался.

— Можно лайфхак, как себя подготовить? Что слушаете? Оксимирона?

— Да.

— То есть я угадал?

— (Кивает головой.) Новый альбом понравился. Обычно все уезжают после тренировки в отель отдыхать, а у меня не получилось по времени. Я лежал в раздевалке, спал и слушал Оксимирона.

— А программу под его трек никогда не хотели сделать?

— У меня была такая мысль, но, думаю, не оценят (смеется). Под какой трек? Подготовлюсь к этому вопросу и отвечу в следующий раз.

— В прошлый раз вы сказали, что ответите, почему наши фигуристы не говорили с прессой до соревнований, после них. Так почему же?

— А разве соревнования уже закончились?

— Все еще рано?

— Думаю, да.

— Чем командные соревнования отличаются от личных?

— Отличие присутствует. Большое желание не подвести других ребят. Они больше заслужили здесь оказаться, и не хотелось бы... мешать.

— Готов ли ты катать обе программы в команднике и в личке? Перерыв между ними небольшой.

— (Пожимает плечами.) Думаю, не буду отвечать на этот вопрос. Все увидите. Решения нет.

Синицина/Кацалапов: «Накипело из-за американцев!»

— Ребята, что случилось?

Кацалапов: Как показали на замедленном повторе — как будто бы конек въехал в лед. Я быстро подстроился, практически не пропустил ни секунды, но я не мог уже спасти этот выкрюк. Обидно, потому что все элементы, вся программа прошла достаточно хорошо.

Синицина: Ехали сюда с прекрасным настроением, и случилась действительно обидная ошибка.

— То есть это что-то со льдом? Дело не в волнении?

Кацалапов: Это просто случайность. И даже никого не надо винить. Просто обидно. Случайность, из-за которой мы потеряли много баллов. Ведь это все-таки дорожка — элемент на уровень.

— То есть оценки по делу. Вы и должны были потерять эти баллы из-за такой ошибки?

Кацалапов: Да. Конечно, по делу. Тем более что эта небольшая большая (Так Никита и сказал. — Прим. «СЭ») ошибка случилась прямо перед техническими специалистами.

— Эта ошибка должна, наверное, сделать вас спокойнее и увереннее.

Кацалапов: Да, мы будем спокойнее и увереннее. Будем контролировать даже такие сверхмелочи еще больше. Хотя сегодня я ехал на полном контроле — каждый жест, каждое движение.

— На разминке Виктория столкнулась с американцем Закари Донохью, и Никита ему что-то сказал. Никита, можете ли рассказать что? И цитируется ли это вообще?

— На самом деле, не помню, что я сказал. Даже не помню, на русском или на английском. Но что-то сказал. Дело в том, что это целый сегодняшний день продолжается. Уже накипело. Не то что провокации, просто пять пар на шестиминутной разминке — это достаточно много. Все спортсмены в раздевалке...

Синицина: Всегда из-за этого ругаемся.

Кацалапов: И тут немного перешло на личное.

— Конкретно с ними?

Кацалапов: Да, у меня на них с утра как-то накопилось.

— На тренировке, в раздевалке?

Кацалапов: Не-не, все остается на льду, вне льда в жизни никаких проблем, они классные ребята. Спортивный характер просто, вот и все.

Синицина: Мы ехали спиной оба и не видели их.

Кацалапов: Это этика на льду. Мы первые начали свою связку делать, и они заезжают. Хотя видели нас.

Готовы ли вы и хотите катать произвольный танец? Все-таки четыре программы на Олимпиаде — это непросто.

Кацалапов: Мы готовы, хотим, заряжены, чувствуем себя замечательно. Что еще сказать? Все отлично у нас. Мы будем, хотим.

— Вопрос как капитану сборной: у всех команд украшены их трибуны, у нас нет. Это из-за статуса или просто такое решение?

Кацалапов: Поскольку и Марк, и мы, все ребята очень рано сегодня тренировались, мы организационными вопросами вообще не занимались. Наш бокс, грубо говоря, сегодня увидели впервые.

Синицина: Да, мы работали с 6 утра.

Мишина/Галлямов: «Москвина будет добираться до Олимпиады на верблюдах и пандах»

Наши парники подошли к журналистам в хорошем настроении:

Мишина (смотря на записывающие телефоны на подносе): Мы эти все телефоны забираем, да?

— Да, это для вас.

— Вообще, у нас есть теперь «Самсунги».

— В честь чего?

— В честь того, что мы сюда вообще приехали.

Галлямов: Хорошие, одна из последних моделей.

— Лучше б машину подарили.

Мишина: А у нас нет прав!

— Все сделали, казалось, что все отлично, но вторые. Потому что Олимпиада в Китае?

Мишина: В качестве шутки — можно (смеется).

Галлямов: Кто угодно может так считать, но мы постарались сделать свой почти максимум, старались показать свое надежное катание, чтобы судьи поставили соответствующие оценки. Мы очень рады, что удалось прокатать почти чисто.

Мишина: Разрыв всего 19 сотых, мы не сильно расстроились.

Галлямов: Почти принесли высокий балл нашей команде.

— В командном турнире ведь не имеет значение разрыв, хоть 19 сотых, хоть 19 баллов. Может, из-за этого обидно?

Галлямов (кивая): Да, мы это как раз узнали, когда смотрели командный чемпионат мира. Вроде сотые, подумали: «А, ничего, в произвольной догонят». Но мы понимаем, что произвольная — начинается все с самого начала, главное, какое место будет, от этого и зависит балл, который будет засчитываться в общий зачет. Важнее место.

Мишина: Я настолько верю в нашу команду — мне кажется, что этот один балл не должен сыграть какой-то большой роли.

— То есть будет разрыв больше?

Галлямов: (Смеется.) Давайте мы пока не будем об этом говорить, мы болеем за всю нашу команду. Показывают Марка (указывает на экран), мы очень рады, что Марк [Кондратюк] хорошо выступил, Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже принесли хорошие баллы.

Мишина: В нашей команде слабых спортсменов нет, переживать нам не за что.

Галлямов: Да, у России все звенья закрыты.

— Если честно, вы слышали, когда объявили мировой рекорд китайцев?

Мишина: Я видела, что там 82...

Галлямов: Сначала там говорят по-китайски, потом по-английски, но я на самом деле даже не вслушиваюсь. Где бы мы ни выступали, мы стараемся не слушать баллы, для нас главное — как мы выступим. А потом в kiss-and-cry мы баллы увидим.

Мишина: Сейчас все, что могли, сделали.

— Готовы, хотите катать произвольную?

Мишина: Конечно хотим.

Галлямов: Кто не хочет? Наверное, все хотят катать в команднике. Но это уже смотря как федерация решит. Кто как будет кататься на тренировке, того и поставят.

Мишина: Они же смотрят все соревнования, это мы ничего не видим.

Галлямов: Кто как будет кататься на тренировке, того и поставят.

— Есть ощущение в команднике, что ошибаться никак нельзя?

Мишина: Оно всегда есть у любого спортсмена. Как минимум тренер тебе скажет: «Пять лет тебя готовил, а ты такое показываешь».

Галлямов: Мы хотели порадовать наших тренеров, не зря же они вкладывали силы и эмоции.

— Командник накладывает отпечаток?

Мишина: Отпечаток хороший. Это объединяет команду. Мы усиливаем нашу дружбу, больше общаемся. Это снимает напряжение.

— Раз зашла речь про тренеров, то Александр говорил, что Тамара Москвина будет скоро. Так когда?

Галлямов: О, я ждал.

Мишина: В Китай лететь очень долго.

— Ну вы же долетели.

Мишина: У нас чартер был. У нее его нет. Она добирается. Сейчас на верблюдах на Красноярска...

Галлямов: С верблюда на лодку, да. И дальше до Китая на железной дороге, наверное.

Мишина: В Китае на пандах, скорее.