Как не попасть в неловкую ситуацию во время лыжных и биатлонных трансляций. Все тонкости гонок

Разбираемся в нюансах олимпийских соревнований по двум популярным видам спорта, где Россия рассчитывает на золото.

На Олимпиаде-2022 лыжные гонки и биатлон проходят, строго говоря, не в Пекине, а в 220 км от столицы в городе со сложным названием Чжанцзякоу. Здесь на высоте 1800 метров специально для Игр был построен центр, который примет олимпийские турниры по лыжным гонкам, биатлону, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Чжанцзякоу — скалистые и ветреные склоны, которые в идеале должны превратиться в будущем в горнолыжный курорт наподобие Сочи. Если китайцы, конечно, не решат сжечь все гостиницы и стадионы после того, как там побывали разносчики омикрона со всего мира. Тут такое легко можно себе представить.

Кто бежит

В лыжах и биатлоне разные правила получения национальной квоты, но в тонкости тут вдаваться нет смысла. Главное, что на каждую личную гонку мы имеем право выставить по четыре спортсмена. Хотя всего лыжников из России приехало в Пекин в полтора раза больше, чем биатлонистов: 16 человек против 10 в биатлоне (считая вынужденную замену Васнецовой на Буртасову).

Причина в том, что в лыжах гораздо важнее специализация. Биатлонисты могут бежать плюс-минус все гонки, в то время как в лыжах бывают ярко выраженные специалисты спринта или, например, конькового или классического стиля передвижения.

Смешанной эстафеты в лыжах не проводится. Хотя в коммерческих шоу-гонках такой формат уже активно пробуют.

Тренировка спорстменов на трассе в Чжанцзякоу. Фото Reuters

Правила отмены стартов

Очень актуальный пункт, учитывая морозный прогноз на ближайшие дни. В лыжах и в биатлоне тут критерии одни: при температуре ниже минус 20 градусов гонка проводиться не будет. В биатлоне еще есть и требования к ветру: если он шквальный, а также температура ниже минус 15, соревнования тоже могут отменить или даже прервать. Возможны и изменения дистанции — например, сокращение или изменение круга, с тем чтобы избежать самых ветреных участков.

Что со смазкой

В лыжах и биатлоне огромную роль играет смазка лыж. Для оптимального скольжения на поверхность лыж наносят парафины и высокофтористые порошки, которые уменьшают трение со снегом. Особенности смазки зависят от погоды, влажности, качества снега и многих других факторов. В классическом ходе у лыжников, помимо парафина, наносят и мази держания — с тем чтобы лыжа при толчке не проскальзывала назад.

Последние годы экологи настаивают на запрете порошков с высоким содержанием фтора. Они очень эффективны, но наносят урон окружающей среде. Сейчас большинство фирм отказываются от их производства. Тем не менее на Олимпийских играх проверять, чем именно смазывали лыжи, и тем более наказывать за использование фтористых порошков никто не будет.

Огневые рубежи

В биатлоне есть масса нюансов, связанных с обращением с винтовкой. Все же это оружие, и относиться к нему надо соответственно. Например, снимать винтовку можно только на стрелковом коврике — за сход с него с заряженной винтовкой следует немедленная дисквалификация. Ковриками размером 200х150 см оборудован каждый огневой рубеж (на стрельбище их обычно несколько десятков). Каждый биатлонист может стрелять только с определенной огневой позиции и по мишеням, связанным с ней стрелковым коридором. Расстояние от огневого рубежа до мишени — 50 метров. Диаметр мишени при стрельбе из положения лежа — 45 мм, при стрельбе стоя — 115 мм.

Тренеры обычно внимательно наблюдают за процессом стрельбы, но подсказывать спортсменам в этот момент им запрещено. Биатлонист должен корректировать прицел самостоятельно — отталкиваясь от собственных ощущений и от положения ветровых флажков на стрельбище. Бросать винтовку на дистанции нельзя, менять в случае поломки — тоже. Оружие маркируется судьями перед стартом и потом проверяется после финиша. Стрельба из положения стоя («стойка») считается более сложной, чем из положения лежа («лежка»), хотя среди спортсменов бывают уникумы, для которых все наоборот.

Александр Терентьев. Фото Global Look Press

Стили передвижения на лыжах

Классика, классический стиль — изначальный способ передвижения на лыжах, при котором лыжи находятся параллельно друг другу. На протяжении более 80 лет классика была главным стилем на всех лыжных соревнованиях, но в 1980-е годы оказалась почти вытеснена более быстрым коньковым ходом. Для того чтобы старты лыжников не утратили традиционного облика, классический стиль объявлен обязательным в отдельных гонках. Во время таких гонок на прямых равнинных участках разрешено бежать только по специально подготовленной лыжне (или вдоль нее), а на поворотах и подъемах нельзя делать скользящих движений. По способу отталкивания палками классический ход различается на попеременный и одновременный. По числу шагов в одном цикле выделяют двухшажный, четырехшажный и бесшажный ходы.

Также в классических гонках в последнее время популярен дабл-полинг — одновременный бесшажный ход, когда лыжник движется по трассе только за счет мощных отталкиваний палками. При должном навыке и хорошей подготовке верхнего плечевого пояса это намного эффективнее, чем перебирать ногами по лыжне. Кроме того, для дабл-полинга легче готовить лыжи. Единственный нюанс — таким стилем тяжело преодолевать крутые подъемы. Поэтому появился так называемый кроссовый стиль — когда спортсмен ускоряется в гору, словно бегун без лыж, часто даже по снегу рядом с лыжней. Главными мастерами кросса считаются норвежец Йоханнес Клебо и россиянина Александр Терентьев.

Коньковый ход — способ передвижения на лыжах, при котором спортсмен отталкивается от снега краями лыж, расставленных под острым углом. Техника конькового хода похожа на катание на коньках или роликах. Считается, что такой стиль бега на лыжах сложнее, чем классический, — он требует тонкого чувства равновесия и умелой работы палками. Тем не менее во время соревнований свободным стилем лыжники предпочитают коньковый ход, поскольку он обеспечивает более высокую скорость. А биатлонисты вообще поголовно бегут коньком, поскольку у них нет классических гонок. Главные разновидности конькового стиля: самый быстрый — одновременный одношажный ход (работа палками при каждом движении ног), самый универсальный — одновременный двухшажный ход (два шага вперед, затем отталкивание палками), попеременный двухшажный (используется в основном на подъемах), устаревший полуконьковый или гибридный ход (отталкивание только одной ногой), попеременный и без отталкивания палками.

Лыжники во время соревнований. Фото Getty Images

Форматы олимпийских гонок. Лыжи

Скиатлон (5 февраля — женщины, 6 февраля — мужчины)

Дистанционная индивидуальная контактная гонка, участники которой на протяжении одного старта используют два стиля — классический и коньковый. Дистанция состоит из двух равных участков (у мужчин — по 15 км, у женщин — по 7,5 км). Сначала лыжники пробегают классический отрезок, затем — коньковый. Гонка начинается в формате масс-старта. После завершения классического участка трассы спортсмены меняют лыжи на коньковые в специальных пит-боксах. Делают они это самостоятельно, что нередко приводит к заметной потере времени. Ботинки остаются прежними (есть специальные модели для скиатлона, позволяющие бежать и классикой, и коньком), палки тоже меняют в пит-боксе.

Интересно: действующий олимпийский чемпион норвежец Симен Крюгер в Пекине не выступит. Он не прошел через сито предварительных ковид-тестов и теоретически может успеть на Игры только к заключительному марафону.

Спринт, свободный стиль (8 февраля)

Самая скоротечная гонка на дистанции до 1,8 км. Начинается с квалификации с раздельным стартом, потом еще три забега на выбывание — четвертьфинал, полуфинал и финал. В квалификации гонщики стартуют с 15-секундными интервалами, и по лучшему времени определяют 30 участников четвертьфиналов, которые по специальной схеме распределяются по пяти забегам (по шесть участников в каждом). Задача для лыжников на этой стадии — занять первые два места в своем забеге. Это дает право на прямой выход в полуфинал, независимо от времени прохождения дистанции. Еще два места в полуфиналах отдаются лаки-лузерам — финишировавшим в своих забегах на 3-4-м местах, но показавшим при этом наилучшее время по сравнению с коллегами из других забегов. 12 участников полуфинала распределяются по двум забегам по специальной схеме. Далее действуют те же правила, что в четвертьфинале. В финале выступают по два лучших гонщика из каждого полуфинала плюс два лаки-лузера. По итогам финального забега вручаются медали. Для уточнения мест, занятых лыжниками, часто используется фотофиниш.

На Олимпиадах спринт проводится только одним стилем, при этом они чередуются каждые четыре года. В Пхенчхане-2018 спринт бежали классикой, теперь будут коньком.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом (10 февраля — женщины, 11 февраля — мужчины)

Интервальные дистанционные соревнования, которые в просторечье часто называют страшным для постороннего человека словом «разделка». На Олимпийских играх лыжники побегут эту гонку классическим стилем, это тоже чередуется каждые четыре года. У мужчин дистанция составляет 15 км, у женщин — 10 км. Спортсмены уходят на трассу по очереди, с интервалом 30 секунд. Побеждает тот, кто показал лучшее время.

Эстафета (12 февраля — женщины, 13 февраля — мужчины)

Дистанционная командная контактная гонка. Состоит из четырех этапов, которые представители каждой команды проходят поочередно, сменяя друг друга. На Олимпиадах в состав команды входят только представители одной страны одного пола. У мужчин протяженность одного этапа составляет 10 км, у женщин — 5 км. Команды уходят на трассу в формате масс-старта, то есть все одновременно. Первые два этапа преодолеваются классическим стилем, заключительные два этапа — свободным. Передача эстафеты происходит только по окончании этапа в специальном коридоре.

Командный спринт, классический стиль (16 февраля)

Скоротечная контактная гонка команд, состоящих из двух лыжников каждая, на дистанции до 1,8 км. В состав команды входят только представители одной страны одного пола. Спортсмены преодолевают дистанцию, поочередно сменяя друг друга, причем эстафета должна передаваться после каждого этапа в специально отведенном коридоре. В гонке шесть этапов и пять передач эстафеты. На Олимпийских играх в Пекине все участники командного спринта бегут классическим стилем.

Соревнования состоят из полуфиналов и финала, которые проводятся в формате масс-стартов по 10 команд в каждом забеге. Напрямую из каждого полуфинала в финал выходят по две лучшие команды, независимо от показанного ими времени. Остальные шесть участников финала отбираются по лучшему времени. В командном и индивидуальном спринтах спортсмен может быть дисквалифицирован за нарушение правил контактной борьбы на трассе.

Масс-старт (19 февраля — мужчины, 20 февраля — женщины)

Также называется марафоном — это самая длинная гонка на Олимпиадах, дистанционный индивидуальный контактный старт на 50 км у мужчин и на 30 км у женщин. На нынешних Играх для прохождения дистанции используется свободный стиль. Лыжники уходят на дистанцию все одновременно (лидеров ставят в первые ряды). Обычно стартуют 50-60 спортсменов. Мужчины обычно преодолевают марафон примерно за два часа, женщины — за полтора (в зависимости от рельефа трассы).

Александр Логинов. Фото AFP

Форматы олимпийских гонок. Биатлон

Смешанная эстафета или микст (5 февраля)

Контактные командные соревнования, которые проводятся по тем же правилам, что и классическая эстафета, с той разницей, что на первых двух этапах за каждую сборную бегут представители одного пола, а на заключительных двух этапах — другого. Женщины преодолевают по 6 км, а мужчины — по 7,5 км (хотя в последнее время иногда делают наоборот). С последовательностью этапов были разные эксперименты, но обычно начинают женщины, потом — два мужских этапа.

Индивидуальная гонка (7 февраля — женщины, 8 февраля — мужчины)

Соревнования с раздельным стартом (с интервалом в 30 секунд) с четырьмя огневыми рубежами («лежка» — «стойка» — «лежка» — «стойка»). В просторечье называется индивидуалкой. Протяженность дистанции — 20 км у мужчин (пять кругов по 4 км) и 15 км у женщин (пять кругов по 3 км). За каждый промах ко времени биатлониста прибавляется одна штрафная минута. Поэтому в индивидуальной гонке очень важно не допускать промахов.

Спринт (11 февраля — женщины, 12 февраля — мужчины)

Соревнования с раздельным стартом (с интервалом в 30 секунд) с двумя огневыми рубежами («лежка» — «стойка»). Протяженность дистанции — 10 км для мужчин (три круга по 3,3 км) и 7,5 км для женщин (три круга по 2,5 км). За каждый промах спортсмен должен пройти штрафной круг длиной 150 м. Спринт является квалификационным стартом для гонки преследования.

Гонка преследования, или пасьют (13 февраля)

Контактные соревнования, в которых 60 лучших биатлонистов по итогам спринта уходят на старт в порядке и с временными интервалами, определенными в спринтерской гонке. В пасьюте четыре огневых рубежа («лежка» — «лежка» — «стойка» — «стойка»). Протяженность дистанции — 12,5 км для мужчин (пять кругов по 2,5 км) и 10 км для женщин (пять кругов по 2 км). За каждый промах спортсмен должен пробежать штрафной круг длиной 150 м.

Классическая эстафета (15 февраля — женщины, 16 февраля — мужчины)

Контактные командные соревнования, которые разделены на четыре равных этапа. Сборные стартуют одновременно и проходят дистанцию, передавая друг другу условную эстафету. Каждый биатлонист преодолевает 7,5 км (три круга по 2,5 км) для мужчин и 6 км (три круга по 2 км) для женщин. На каждом этапе — два огневых рубежа («лежка» — «стойка»). В случае промахов можно использовать до трех дополнительных патронов (каждый из них перезаряжается вручную). Если после восьми выстрелов на рубеже остаются незакрытые мишени, то за каждую из них спортсмен должен пробежать штрафной круг длиной 150 м.

Масс-старт (18 февраля — женщины, 19 февраля — мужчины)

Контактные соревнования, в которых выступают 30 биатлонистов, отобранных по специальным критериям. К масс-старту на Олимпийских играх допускаются призеры личных гонок (спринта, гонки преследования и индивидуальной гонки), а также 15 лучших в общем зачете Кубка мира. Остальные участники (6-15 человек) добираются по очкам, набранным в личных гонках. Все 30 участников масс-старта уходят на дистанцию одновременно. В гонке — четыре огневых рубежа («лежка» — «лежка» — «стойка» — «стойка»). Протяженность — 15 км для мужчин (пять кругов по 3 км) и 12,5 км для женщин (пять кругов по 2,5 км). За каждый промах спортсмен должен преодолеть штрафной круг длиной 150 м.