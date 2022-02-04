«Это не «корона», на спринт выйду». Сергей Устюгов пролетает мимо скиатлона

Невероятно обидно. Самому невезучему российскому лыжнику должно наконец повести.

За два дня до старта скиатлона выяснилось, что на гонку не выйдет Сергей Устюгов. Один из самых харизматичных и любимых болельщиками олимпийцев. Чемпион мира в этом виде программы.

Это очень грустная новость и большая потеря для нашей сборной. Устюгов не соревновался с середины декабря. «Тур де Ски» пропустил, а все остальные гонки просто отменили. По Сергею все очень соскучились. Он целенаправленно готовился к олимпийским скиатлону и спринту. И тут — такое.

— О причинах расскажу после, — написал он мне. — Но это — не «корона». На спринт выйду. Это моя главная гонка здесь.

Все зависит от спринта

И на этом спасибо. Совсем без него представить эти Олимпийские игры невозможно. Хотя вычитание одной из двух личных гонок — уже удар. Получается, что один из самых талантливых российских лыжников так толком и не побегает на Олимпиадах. Он был хорош в Сочи-2014, но из-за обидного падения остался без медали в спринте. Бежать что-то еще ему не доверили. Слишком юн. В Пхенчхан-2018, к которому Лосенок подходил на пике карьеры, его не пустили. И вот теперь — снова только спринт. Возможно, еще эстафета. Не исключено, что командник. Зависит как раз от спринта.

И как же хочется, чтобы в нем Сергей попал на пьедестал. Потому что в случае неудачи Игры для него могут закончиться. А уж он олимпийской медали точно заслуживает. До Милана-2026 Устюгов бегать не собирается — сам с железной уверенностью говорил об этом. Хотя ему будет 33 — отнюдь не критичный для лыж возраст. Между скиатлоном и спринтом, к слову, всего день отдыха, и это на руку нашему спортсмену — он будет свежее остальных.

Главная наша надежда — Большунов

Вместо двукратного чемпиона мира скиатлон побежит его сосед по комнате и друг Артем Мальцев. Он тоже не промах. Иначе в олимпийскую восьмерку не попал бы. Но классика — слабое место спортсмена. Если удержится с лидерами на первой половине дистанции, может многих приятно удивить. Конек у Артема в полном порядке. С учетом того, что трасса здесь тяжелая и снег медленный, убегать кому-либо будет сложнее. Это на руку Мальцеву.

Хотя главная наша надежда, безусловно, Большунов. Александр любит этот вид программы. Он в нем действующий чемпион мира. И своим выступлением в воскресенье может сделать так, что обо всем остальном мы забудем. Спицов и Червоткин — тоже претенденты на медали.

Удивительно, но при том, что российские лыжники выигрывали скиатлон на трех последних чемпионатах мира из четырех, на Олимпиадах у нас за всю историю одна лишь медаль в этом виде программы — золото Евгения Дементьева в Турине-2006. На этом все. В Пхенчхане-2018 был чисто норвежский пьедестал. Пора это дело разбавлять.

Составы на скиатлон

Россия

Женщины. Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина.

Мужчины. Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Алексей Червоткин.

Норвегия

Женщины: Тереза Йохауг, Рагнхильд Хага, Элен Мари Фоссехольм.

Мужчины: Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунн, Шюр Рете, Пол Голберг.

Расписание гонок в Пекине

5 февраля, суббота

10.45 Женщины. Скиатлон

6 февраля, воскресенье

10.00 Мужчины. Скиатлон

8 февраля, вторник

13.30. Спринт (С). Финалы

10 февраля четверг

10.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом (К), 10 км

11 февраля, пятница

10.00 Мужчины. Гонка с раздельным стартом (К), 15 км

12 февраля, суббота

10.30 Женщины. Эстафета

13 февраля, воскресенье

10.00 Мужчины. Эстафета

16 февраля, среда

14.00. Командный спринт (К). Финалы

19 февраля, суббота

9.00 Мужчины. Масс-старт, 50 км

20 февраля, воскресенье

10.00 Женщины. Масс-старт, 30 км