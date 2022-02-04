Норвежцы теряют медали из-за ковидного рейса. Так ли были не правы наши хоккеисты?

Положительные тесты на коронавирус после перелета между Осло и Пекином могут дорого обойтись сборной Норвегии в командном зачете.

По медальным перспективам сборной Норвегии в Пекине нанесен серьезный удар после того, как выяснилось, что лучший двоеборец текущего олимпийского цикла Ярл Магнус Риибер сдал положительный тест на ковид и точно не выступит в своем первом виде программы, который запланирован на 9 февраля. Не исключено, что Риибер вообще не успеет вернуться до завершения Игр, и тогда о практически гарантированных норвежцам двух золотых медалях (а может, и трех — с учетом эстафеты) придется забыть. С заражениями и контактами с заболевшими в составе скандинавской команды сейчас настоящая катастрофа. А виной всему так называемый ковидный борт, на который добрые норвежские спортивные руководители пустили и местных журналистов, и датчан, и даже эстонца.

Именно с эстонского двоеборца Кристьяна Ильвеса, возможно, и начался весь самолетный кошмар. По крайней мере, этот участник перелета сдал положительный тест на ковид одним из первых — еще в среду. После этого под подозрением в качестве «контактеров» оказалась практически вся сборная Норвегии по двоеборью — Ярл Магнус Риибер, Эспен Андерсен, Эспен Бьорнстад и Йорген Гробак. В четверг два положительных теста оказались у Риибера, и круг карантинников расширился. Теперь на самоизоляции сидят сноубордист Монс Ройсланн, фристайлистка Йоханне Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрем, а также биатлонисты Ингрид Ландмарк Тандреволд и Йоханнес Бе. Причем последнему уже завтра бежать первую гонку — он в заявке на смешанную эстафету.

Бе-младший рассказывает, что в самолете по дороге в Пекин биатлонист сидел рядом с Риибером, а в автобусе по дороге в Олимпийскую деревню — с Ильвесом. Оба соседа сдали положительные тесты. Бе-младшему запрещено покидать свою комнату, но он может тренироваться и, как ни странно, соревноваться (хотя в той же смешанной эстафете нельзя совсем не контактировать с другими биатлонистами). Накануне Йоханнес пропустил пресс-конференцию, и если он в итоге сдаст положительный тест, это будет новый мощный удар по медальным перспективам Норвегии. Бе — один из лидеров мужского биатлона и способен собрать в Пекине коллекцию как минимум из трех золотых медалей.

Риибер выиграл три последних Кубка мира и все личные дисциплины на двух последних чемпионатах мира. Накануне 24-летний норвежец провел онлайновую пресс-конференцию для норвежских СМИ прямо из ковидного отеля и заявил, что считает себя жертвой несчастного случая. Однако журналисты тут же припомнили спортсмену участие в этапе Кубка мира в австрийском Зефельде, который прошел c 27 по 30 января — аккурат в последний уик-энд перед Олимпиадой. В том самом старте выступали и Гробак, и Ильвес, и Андерсен. Возможно, там и произошло заражение. Ну а после Зефельда норвежские двоеборцы вместе с Ильвесом, даже не попытавшись отбыть символический карантин, отправились в аэропорт Осло. Там они сели в рейс до Пекина вместе с остальными скандинавскими спортсменами и, не исключено, заразили своих соседей.

Можно называть эту ситуацию рулеткой, а можно — необдуманным риском. Ведь никто не мешал двоеборцам поберечься накануне главного старта своей жизни. Отдельно стоит изумиться поступку руководителей норвежского спорта, которые, видимо в целях экономии, собрали на одном борту спортсменов из разных стран и разных видов спорта, в том числе практически всех своих главных претендентов на золото. Наверное, все они прямо перед полетом сдавали тесты, а те, кто соревновался в Австрии, проверялись еще и в Зефельде. Но, как показывает опыт, это ничего и никому не гарантирует. Единственный способ не заразиться — максимально ограничить контакты или по крайней мере контактировать только внутри какого-нибудь «пузыря».

Победит самый осторожный

Кстати, на том же ковидном борту в Китай из Осло летели и многострадальные норвежские лыжники. Перед самым вылетом в расположении их команды вспыхнул очаг заражения на сборах в Италии. Ковид нашли у тренера спринтеров Арильда Монсена, пятикратной чемпионки мира Хайди Венг, Анне Кьерсти Кальво и у олимпийского чемпиона Симона Крюгера. К счастью, распространение заразы удалось остановить. Но напуганные лыжники летели из Милана в Осло и из Осло в Пекин с соблюдением чрезвычайных мер безопасности. Самый титулованный равнинный лыжник Норвегии Йоханнес Клебо, к тому же страдающий ковидофобией, вообще явился в аэропорт не только в маске, но и в огромных горнолыжных очках, а сверху прикрылся еще и капюшоном.

Возможно, это и спасло лыжников от новых неприятностей на ковидном борту. По крайней мере новых сообщений о проблемах с ковидом из этой команды пока не поступало. Правда, Майкен Касперсен Фалла, выбранная знаменосцем на церемонию открытия, в последний момент подозрительно отказалась и была заменена на керлингистку Кристин Скаслиен. Но, возможно, здесь дело не в ковиде, а в том, что ради участия в церемонии Фалле пришлось бы проехать с гор до Пекина и обратно в общей сложности 500 км. Ну и в плане ограничения общения отказ от роли знаменосца — это тоже хороший ход. Вообще, все прежние установки о необходимости постартовок перед Олимпиадой, о желательности новых впечатлений, чтобы не зацикливаться на спорте, — все это больше не работает. Мы вступили совсем в другую эпоху, в которой победителем будет самый осторожный.