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Сегодня, 19:30

Норвежцы теряют медали из-за ковидного рейса. Так ли были не правы наши хоккеисты?

Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Норвежская делегация на церемонии открытия Олимпиады-2022.
Фото Getty Images

Положительные тесты на коронавирус после перелета между Осло и Пекином могут дорого обойтись сборной Норвегии в командном зачете.

По медальным перспективам сборной Норвегии в Пекине нанесен серьезный удар после того, как выяснилось, что лучший двоеборец текущего олимпийского цикла Ярл Магнус Риибер сдал положительный тест на ковид и точно не выступит в своем первом виде программы, который запланирован на 9 февраля. Не исключено, что Риибер вообще не успеет вернуться до завершения Игр, и тогда о практически гарантированных норвежцам двух золотых медалях (а может, и трех — с учетом эстафеты) придется забыть. С заражениями и контактами с заболевшими в составе скандинавской команды сейчас настоящая катастрофа. А виной всему так называемый ковидный борт, на который добрые норвежские спортивные руководители пустили и местных журналистов, и датчан, и даже эстонца.

Публикация от J?rgen Nyland Graabak (@joergengraabak)

Именно с эстонского двоеборца Кристьяна Ильвеса, возможно, и начался весь самолетный кошмар. По крайней мере, этот участник перелета сдал положительный тест на ковид одним из первых — еще в среду. После этого под подозрением в качестве «контактеров» оказалась практически вся сборная Норвегии по двоеборью — Ярл Магнус Риибер, Эспен Андерсен, Эспен Бьорнстад и Йорген Гробак. В четверг два положительных теста оказались у Риибера, и круг карантинников расширился. Теперь на самоизоляции сидят сноубордист Монс Ройсланн, фристайлистка Йоханне Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрем, а также биатлонисты Ингрид Ландмарк Тандреволд и Йоханнес Бе. Причем последнему уже завтра бежать первую гонку — он в заявке на смешанную эстафету.

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Бе-младший рассказывает, что в самолете по дороге в Пекин биатлонист сидел рядом с Риибером, а в автобусе по дороге в Олимпийскую деревню — с Ильвесом. Оба соседа сдали положительные тесты. Бе-младшему запрещено покидать свою комнату, но он может тренироваться и, как ни странно, соревноваться (хотя в той же смешанной эстафете нельзя совсем не контактировать с другими биатлонистами). Накануне Йоханнес пропустил пресс-конференцию, и если он в итоге сдаст положительный тест, это будет новый мощный удар по медальным перспективам Норвегии. Бе — один из лидеров мужского биатлона и способен собрать в Пекине коллекцию как минимум из трех золотых медалей.

Риибер выиграл три последних Кубка мира и все личные дисциплины на двух последних чемпионатах мира. Накануне 24-летний норвежец провел онлайновую пресс-конференцию для норвежских СМИ прямо из ковидного отеля и заявил, что считает себя жертвой несчастного случая. Однако журналисты тут же припомнили спортсмену участие в этапе Кубка мира в австрийском Зефельде, который прошел c 27 по 30 января — аккурат в последний уик-энд перед Олимпиадой. В том самом старте выступали и Гробак, и Ильвес, и Андерсен. Возможно, там и произошло заражение. Ну а после Зефельда норвежские двоеборцы вместе с Ильвесом, даже не попытавшись отбыть символический карантин, отправились в аэропорт Осло. Там они сели в рейс до Пекина вместе с остальными скандинавскими спортсменами и, не исключено, заразили своих соседей.

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Можно называть эту ситуацию рулеткой, а можно — необдуманным риском. Ведь никто не мешал двоеборцам поберечься накануне главного старта своей жизни. Отдельно стоит изумиться поступку руководителей норвежского спорта, которые, видимо в целях экономии, собрали на одном борту спортсменов из разных стран и разных видов спорта, в том числе практически всех своих главных претендентов на золото. Наверное, все они прямо перед полетом сдавали тесты, а те, кто соревновался в Австрии, проверялись еще и в Зефельде. Но, как показывает опыт, это ничего и никому не гарантирует. Единственный способ не заразиться — максимально ограничить контакты или по крайней мере контактировать только внутри какого-нибудь «пузыря».

Победит самый осторожный

Кстати, на том же ковидном борту в Китай из Осло летели и многострадальные норвежские лыжники. Перед самым вылетом в расположении их команды вспыхнул очаг заражения на сборах в Италии. Ковид нашли у тренера спринтеров Арильда Монсена, пятикратной чемпионки мира Хайди Венг, Анне Кьерсти Кальво и у олимпийского чемпиона Симона Крюгера. К счастью, распространение заразы удалось остановить. Но напуганные лыжники летели из Милана в Осло и из Осло в Пекин с соблюдением чрезвычайных мер безопасности. Самый титулованный равнинный лыжник Норвегии Йоханнес Клебо, к тому же страдающий ковидофобией, вообще явился в аэропорт не только в маске, но и в огромных горнолыжных очках, а сверху прикрылся еще и капюшоном.

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Возможно, это и спасло лыжников от новых неприятностей на ковидном борту. По крайней мере новых сообщений о проблемах с ковидом из этой команды пока не поступало. Правда, Майкен Касперсен Фалла, выбранная знаменосцем на церемонию открытия, в последний момент подозрительно отказалась и была заменена на керлингистку Кристин Скаслиен. Но, возможно, здесь дело не в ковиде, а в том, что ради участия в церемонии Фалле пришлось бы проехать с гор до Пекина и обратно в общей сложности 500 км. Ну и в плане ограничения общения отказ от роли знаменосца — это тоже хороший ход. Вообще, все прежние установки о необходимости постартовок перед Олимпиадой, о желательности новых впечатлений, чтобы не зацикливаться на спорте, — все это больше не работает. Мы вступили совсем в другую эпоху, в которой победителем будет самый осторожный.

Олимпиада
Ингрид Тандревольд
Тарьей Бе
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