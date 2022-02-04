Синицина/Кацалапов проиграли американцам в командном турнире. Это добавляет тревоги и перед личным стартом

Сборная ОКР после двух видов вторая и отстает от американцев на три балла.

Олимпиада 2022. Командный турнир

Пары. Короткая программа

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 86.56 (10)

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 85.05 (9)

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 83.83 (8)

4. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82.72 (7)

5. Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай) — 74.66 (6)

6. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 68.99 (5)

7. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 66.54 (4)

8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 64.60 (3)

9. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 64.08 (2)

10. Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия) — 63.21 (1)

Положение команд после ритм-танца (2-й вид из 8)

1. США — 20 очков

2. Россия — 17

3. Италия — 14

4. Япония — 13

5. Китай — 11

6. Грузия — 10

7. Канада — 10

8. Чехия — 9

9. Германия — 3

10. Украина — 2

Главным вопросом перед началом командного турнира был вопрос состава как раз в танцах. Лидеры сборной Виктория Синицина/Никита Кацалапов откатали всего пару полноценных стартов в этом сезоне, выиграли чемпионат Европы, но к исполнению танцев были вопросы. К тому же, в Эстонии не было французов Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона, а проблемы со спиной у Никиты были и без этого соперничества. Так что тут скорее есть другая борьба, нежели просто физическое противостояние с соперниками — кто победит, травма или воля партнера российской пары?

В ритм-танце Вика и Никита были заявлены, но не стоит этому удивляться: уж лидеры сборной должны были выступить в команднике. Произвольным пока непонятно — там могли бы откататься Александра Степанова/Иван Букин, но их даже нет в Пекине. Если что-то пойдет не так, то остаются только не совсем опытные Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Убедительная заявка американцев

Двукратным чемпионам Европы по рейтингу выпало кататься последним среди 10 участников ритм-танца. Сначала же немногочисленная китайская публика радовалась выступлениям немцев, украинцев, грузин, японцев и чехов. Среди всего этого международного разнообразия интересовали с точки зрения командной борьбы разве что японцы Мисато Комуцабара/Тим Колето — у этой страны сильные одиночники (Сема Уно в короткой принес команде 9 очков), но парные виды не дотягивают. Но зафиксируем — 66,54 балла и 7 место в ритм-танце (4 командных очка).

Вторая разминка началась с выступления китайцев Шиньюе Ванг/ Синью Лю. Они не набрали и 75, но обыграли всех откатавшихся до этого. Сборной это, конечно, не особо помогло и поможет — Боян Дзинь домашние трибуны не порадовал, Вэнцзинь Суй/Цун Хань еще только будут кататься, но для олимпийского командника это все не особо важно.

Важный момент номер один — американцы Мэдисон Хаббел/Захари Донохью получили на полбалла больше своего личного рекорда. Комментирующий танцы Илья Авербух на повторах не переставал восхищаться скольжением партнеров и реберностью их катания и не уставал напоминать, что американцы отстартовали восхитительно. Вике с Никитой ошибаться нельзя было совсем — их лучший результат сезона был примерно в тех же баллах.

Тревожные моменты командного турнира для лидеров сборной ОКР

Канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье заработали намного ниже своих же баллов начала сезона, но все равно порадовались вместе с командой — их сборная в командном турнире ни на что не претендует, но поучаствовать то надо. Их обогнали итальянцы Шарлин Гиньяр/Марко Фаббри, а Авербух отметил, что это важно в контексте личного турнира. Канадцы-то на чемпионате мира были третьими, а тут проиграли соперникам, которые занимали более низкое место.

Итак, что мы имели к последнему прокату среди танцевальных дуэтов: после выступления одиночников Марк Кондратюк принес команде ОКР 8 баллов, а Нейтан Чен — убедительнейшую десятку. Отставание в два балла могло чуть сократиться как раз после танцевальной части — Синицина/Кацалапов, судя по полученным ранее баллам, должны были выигрывать. Но пара незаметных сразу же ошибок наоборот увеличила отрыв американцев. Чемпионы мира получили всего 85, остались на втором месте и принесли сборной 9 баллов.

Это точно не означает, что команда ОКР не может в итоге выиграть командный турнир. Но борьба с американцами будет идти до последнего — два наших самых сильных вида еще впереди, но там вряд ли стоит ожидать больших отрывов (с точки зрения распределения очков, баллы тут не особо играют роли). А еще лично для Вики и Никиты такое положение тревожно с точки зрения личных соревнований — в компонентах они получили всего на несколько сотых больше американцев, по технике сильно проиграли. Посыпать голову пеплом рановато, но допускать ошибок, оказывается, вообще нельзя.