Колонка обозревателя «СЭ» по мотивам церемония открытия зимних Игр.

В Пекине закончилась церемония открытия Олимпиады.

Я на нее не пошел. Ни секунды не колебался.

Во-первых, холод собачий.

Во-вторых, последний шаттл от медиацентра уходил в 17.15 по пекинскому времени, ехать — пять минут, а церемония начиналась в 20.00, то есть еще 2,45 на морозе — меры безопасности, Си Цзиньпин приезжает. Но мне-то до этого какое дело?

В-третьих, насмотрелся на эти открытия-закрытия на всю оставшуюся. В том числе и в том самом Пекине. Только на изнуряющей жаре, а не на холоде. Я из тех, кто предпочитает первое.

Но главное — в-четвертых.

Что празднуем?

Смотрю на кучу фоток 14-летней давности и с трудом верю, что это было. Как в фильме каком-нибудь фантастическом, когда метеорит попадает в Землю, разносит цивилизацию. Ну не до такой степени, конечно, но...

Все исчезло.

Пандемия, будь она проклята, унесла не только кучу прекрасных людей, но и чувство единого мира.

Мы — в «пузыре». Китайцы — в Китае. И это две непересекающиеся прямые. А в 2008-м пили вместе и их рисовую водку, и еще бог знает что.

А сейчас улыбки человеческой не увидишь. Все в масках. Как там у БГ: «А ныне, а ныне попрятались, суки, в окошках отдельных квартир. Ползет Козлодоев, мокры его брюки, он стар, он желает в сортир».

До состояния старика Козлодоева, конечно, еще предстоит дойти, но суки реально попрятались — теперь за масками. И надо учиться новому искусству — узнавать людей по глазам. А глаза становятся все холоднее.

Пекин. Прорезанная форточка в заборе между гостиницей и миром, жадные взгляды в окно автобуса по дороге к арене. Даже на банальнейшие многоэтажки.

Просто потому, что нас лишили возможности их пощупать. И пусть даже убедиться в их уродстве. Но самим. С полным чувством. Не через презерватив «пузыря». Не делая нас людьми второго сорта. Или их — неважно. Кого-то.

Понятно, что, проводись Олимпиада в Европе, такого бы и близко не было. Но и там не сахар. Свободы выбора у людей как будто никогда и не было.

И везде так — просто со своими нюансами. Об Австралии думали, что это оплот истинной демократии. А потом туда приехал Новак. Как бы вы к нему ни относились.

В Китае на Играх либо зрителей не будет вообще, либо пустят по блатным каналам партийных и прочих функционеров. Как у нас на Суперсерию-72, когда и наши, и канадские игроки во время московской части серии поражались безмолвию вроде как полных трибун.

Права спортсменов, готовившихся к этим Играм всю жизнь, попирать, конечно, нельзя. Я бы только хоккей перенес, потому что он с отказом НХЛ из всемирного превратился в местечковый. Шедевр Пикассо подменили на творение уличного портретиста возле Саграда Фамилия.

Олимпиада раньше была разговором мира.

А теперь она — его угрюмое молчание. В масках. Как у сегодняшних знаменосцев.