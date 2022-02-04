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Васнецова жалуется на еду в Китае. Правда ли в олимпийских изоляторах морят голодом?

Биатлонистка Васнецова пожаловалась на питание в ковидном отеле в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Валерия Васнецова.
Фото Global Look Press
Валерия Васнецова.
Фото Global Look Press
Сторис Валерии Васнецовой.
Фото Instagram
Еда Валерии Васнецовой.
Фото Telegram-канал пресс-атташе федерации Сергея Аверьянова
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Биатлонистка, которая уже неделю находится в ковидном отеле, опубликовала душераздирающий пост и подверглась после этого нападкам болельщиков.

Валерия Васнецова показала подписчикам тарелку с горсткой макарон и малопонятными китайскими продуктами и подписала ее так: «Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три такие горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

Сторис Валерии Васнецовой. Фото Instagram
Сторис Валерии Васнецовой.
Фото Instagram

Крик души Васнецовой не прошел незамеченным. За спортсменку вступились в Олимпийском комитете России, написал письмо организаторам и глава СБР Виктор Майгуров. Правда, некоторые болельщики посчитали спортсменку нытиком. Но, как бы то ни было, по словам пресс-атташе федерации Сергея Аверьянова, ужином Васнецова была уже вполне довольна и прислала фотографию вполне приличного блюда из мяса, риса и овощей.

Сторис Валерии Васнецовой. Фото Telegram-канал пресс-атташе федерации Сергея Аверьянова
Еда Валерии Васнецовой. Фото Telegram-канал пресс-атташе федерации Сергея Аверьянова
Telegram-канал пресс-атташе федерации Сергея Аверьянова

Назвать это голодовкой точно нельзя

Что на самом деле происходит с ковидными узниками Олимпиады? Могу рассуждать об этом уверенно, так как сама второй день нахожусь в отеле для людей с позитивными тестами. Не в том, в каком Васнецова, но где-то поблизости. Каждый день сюда пачками привозят новичков, так что в официальной статистике, согласно которой на Играх всего порядка 50 новых зараженных в день, есть сомнения.

В целом условия конкретно в нашем отеле вполне терпимые. Номер комфортный и тянет на уверенные четыре звезды. Кормят трижды в день, причем каждый раз приносят такой пакет продуктов, какой я обычно притаскиваю из московского супермаркета на всю неделю. Еда местная, не особо вкусная, но назвать это голодовкой точно нельзя. Есть фрукты, овощи, мясо… Если чего-то хочется дополнительно (например, лишнее яблоко или чайных пакетиков), это тут же приносят в неограниченных количествах.

 
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Опыт коллег показывает, что в каждом таком конкретном «ковиднике» — свои правила. Где-то на окнах замки, чтобы не сбежали, зато на обед пицца. Но абсолютно нигде нельзя пользоваться заказом еды в номер (интересно, почему?), получать передачки «с воли» и покидать комнату. Поэтому Васнецову понимаю всем сердцем. Ей, судя по всему, просто повезло чуть меньше, чем нам.

Валерия Васнецова. Фото Global Look Press
Валерия Васнецова.
Фото Global Look Press

Китайские тесты — сверхчувствительные

Жаль, что Лера начала жаловаться только в конце первой недели изоляции. Не сомневаюсь, если бы шум подняли раньше — и результаты тестов можно было бы узнать, и приличное меню организовать. Обычно китайцы готовы идти на любые уступки, которые жестко не нарушают местный ковид-протокол. Общаться с местными, конечно, сложно — помогает только онлайн-переводчик в телефоне. Но в целом они вполне приветливые и милые (насколько можно разглядеть за защитными костюмами и масками). И если много шуметь и возмущаться, все получается:

1. Многим не нравились болезненные ПЦР-тесты из носа? Теперь пробы берут только изо рта.

2. Не получаете ежедневных результатов тестов? Ну, здесь так со многими. Рецепт один: многократно писать на почту, звонить на ресепшн, ругаться, и тогда каждый вечер заветный листок будет приходить. А по цифрам можно будет примерно представить, когда есть шанс выйти на свободу.

3. Отвезли неизвестно куда и там оставили? Это китайская фишка: они не сообщают адрес, куда везут, и вычислить его впоследствии можно только по гугл-картам. Но когда бельгийская скелетонистка стала плакать в Instagram, что ей страшно, ее вернули обратно.

 
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Победить систему пока не удается только в одном вопросе — самом механизме тестирования. Китайские тесты действительно сверхчувствительные и работают иначе, чем в России или в Европе. Если везде полностью здоровым считается человек с показателями выше 30, то в Китае нужно 40. Поэтому я и многие другие сидим и ждем условного «выздоровления». Хотя никакой болезни никто даже не почувствовал.

Ну а Лере Васнецовой как раз хочется пожелать здоровья. Пребывание в изоляции не полезно в любом случае, а уж в таких условиях, как она, — наверняка. Эта Олимпиада точно запомнится всем надолго. И, будем надеяться, все же не только с ковидной стороны.

 
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Биатлон
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
Виктор Майгуров
СБР
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