Васнецова жалуется на еду в Китае. Правда ли в олимпийских изоляторах морят голодом?

Биатлонистка, которая уже неделю находится в ковидном отеле, опубликовала душераздирающий пост и подверглась после этого нападкам болельщиков.

Валерия Васнецова показала подписчикам тарелку с горсткой макарон и малопонятными китайскими продуктами и подписала ее так: «Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три такие горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна. У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

Сторис Валерии Васнецовой. Фото Instagram

Крик души Васнецовой не прошел незамеченным. За спортсменку вступились в Олимпийском комитете России, написал письмо организаторам и глава СБР Виктор Майгуров. Правда, некоторые болельщики посчитали спортсменку нытиком. Но, как бы то ни было, по словам пресс-атташе федерации Сергея Аверьянова, ужином Васнецова была уже вполне довольна и прислала фотографию вполне приличного блюда из мяса, риса и овощей.

Еда Валерии Васнецовой. Фото Telegram-канал пресс-атташе федерации Сергея Аверьянова Telegram-канал пресс-атташе федерации Сергея Аверьянова

Назвать это голодовкой точно нельзя

Что на самом деле происходит с ковидными узниками Олимпиады? Могу рассуждать об этом уверенно, так как сама второй день нахожусь в отеле для людей с позитивными тестами. Не в том, в каком Васнецова, но где-то поблизости. Каждый день сюда пачками привозят новичков, так что в официальной статистике, согласно которой на Играх всего порядка 50 новых зараженных в день, есть сомнения.

В целом условия конкретно в нашем отеле вполне терпимые. Номер комфортный и тянет на уверенные четыре звезды. Кормят трижды в день, причем каждый раз приносят такой пакет продуктов, какой я обычно притаскиваю из московского супермаркета на всю неделю. Еда местная, не особо вкусная, но назвать это голодовкой точно нельзя. Есть фрукты, овощи, мясо… Если чего-то хочется дополнительно (например, лишнее яблоко или чайных пакетиков), это тут же приносят в неограниченных количествах.

Опыт коллег показывает, что в каждом таком конкретном «ковиднике» — свои правила. Где-то на окнах замки, чтобы не сбежали, зато на обед пицца. Но абсолютно нигде нельзя пользоваться заказом еды в номер (интересно, почему?), получать передачки «с воли» и покидать комнату. Поэтому Васнецову понимаю всем сердцем. Ей, судя по всему, просто повезло чуть меньше, чем нам.

Валерия Васнецова. Фото Global Look Press

Китайские тесты — сверхчувствительные

Жаль, что Лера начала жаловаться только в конце первой недели изоляции. Не сомневаюсь, если бы шум подняли раньше — и результаты тестов можно было бы узнать, и приличное меню организовать. Обычно китайцы готовы идти на любые уступки, которые жестко не нарушают местный ковид-протокол. Общаться с местными, конечно, сложно — помогает только онлайн-переводчик в телефоне. Но в целом они вполне приветливые и милые (насколько можно разглядеть за защитными костюмами и масками). И если много шуметь и возмущаться, все получается:

1. Многим не нравились болезненные ПЦР-тесты из носа? Теперь пробы берут только изо рта.

2. Не получаете ежедневных результатов тестов? Ну, здесь так со многими. Рецепт один: многократно писать на почту, звонить на ресепшн, ругаться, и тогда каждый вечер заветный листок будет приходить. А по цифрам можно будет примерно представить, когда есть шанс выйти на свободу.

3. Отвезли неизвестно куда и там оставили? Это китайская фишка: они не сообщают адрес, куда везут, и вычислить его впоследствии можно только по гугл-картам. Но когда бельгийская скелетонистка стала плакать в Instagram, что ей страшно, ее вернули обратно.

Победить систему пока не удается только в одном вопросе — самом механизме тестирования. Китайские тесты действительно сверхчувствительные и работают иначе, чем в России или в Европе. Если везде полностью здоровым считается человек с показателями выше 30, то в Китае нужно 40. Поэтому я и многие другие сидим и ждем условного «выздоровления». Хотя никакой болезни никто даже не почувствовал.

Ну а Лере Васнецовой как раз хочется пожелать здоровья. Пребывание в изоляции не полезно в любом случае, а уж в таких условиях, как она, — наверняка. Эта Олимпиада точно запомнится всем надолго. И, будем надеяться, все же не только с ковидной стороны.