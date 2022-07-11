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Бывший полузащитник ЦСКА Ефремов перешел в ульяновскую «Волгу»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов перешел в ульяновскую «Волгу» на правах свободного агента.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 27-летним игроком рассчитан на один год.

Ефремов является двукратным чемпионом России в составе армейцев. Помимо красно-синих он также играл за «Акрон», «Крылья Советов», «Урал» и «Оренбург».

В прошедшем сезоне полузащитник забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах.

Источник: https://www.fcvu.ru/news/vse-novosti/1092-dmitrij-efremov-pereshel-v-volgu
Дмитрий Ефремов
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