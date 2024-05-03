В «Енисее» назвали избыточной дисквалификацию Тихонова за критику судьи Опейкиной
Заместитель директора «Енисея» по спортивной работе Михаил Комков прокомментировал пятиматчевую дисквалификацию главного тренера клуба Андрея Тихонова за критику работу судьи Веры Опейкиной.
«Мы не согласны с решением, будем подавать апелляцию, — цитирует Комкова ТАСС. — Со сроками сложно, потому что завтра игра, ближайший рабочий день в понедельник, а затем уже игра в среду, но постараемся оперативно все сделать. Конечно, неприятно, мы расстроились, ни в коем случае Андрей Валерьевич не был против женщин, лишь не согласен с решениями арбитра и все. Я считаю, что решение избыточное».
Ранее стало известно, что клуб подаст апелляцию на решение о дисквалификации.
После поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре Мелбет-Первой лиги Тихонов раскритиковал работу Опейкиной. Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину.
По словам Тихонова, на заседании КДК он озвучил, что не имеет никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|29
|16
|6
|7
|45-32
|54
|
2
|Динамо Мх
|29
|15
|7
|7
|30-14
|52
|
3
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
4
|Арсенал
|29
|11
|14
|4
|35-22
|47
|
5
|Родина
|29
|12
|9
|8
|44-26
|45
|
6
|Тюмень
|29
|11
|9
|9
|32-29
|42
|
7
|Нефтехимик
|29
|11
|8
|10
|30-28
|41
|
8
|Алания
|29
|10
|11
|8
|37-39
|41
|
9
|Енисей
|29
|12
|4
|13
|48-39
|40
|
10
|СКА-Хаб.
|29
|11
|7
|11
|31-30
|40
|
11
|Шинник
|29
|11
|7
|11
|33-38
|40
|
12
|КАМАЗ
|29
|10
|9
|10
|27-28
|39
|
13
|Торпедо
|29
|9
|9
|11
|26-29
|36
|
14
|Черноморец
|29
|7
|12
|10
|27-31
|33
|
15
|Сокол
|29
|7
|7
|15
|23-46
|28
|
16
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
17
|Волгарь
|29
|5
|12
|12
|25-39
|27
|
18
|Кубань
|29
|5
|8
|16
|20-45
|23
|4.05
|07:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|- : -
|4.05
|14:30
|
Химки – Сокол
|- : -
|4.05
|15:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
|4.05
|17:00
|
Алания – Шинник
|- : -
|4.05
|17:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|4.05
|19:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|4.05
|19:30
|
Родина – Арсенал
|- : -
|5.05
|14:00
|
Тюмень – Акрон
|- : -
|5.05
|18:00
|
Кубань – Ленинградец
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|24
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6