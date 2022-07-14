Источник: Бийол подписал контракт с «Удинезе»
Защитник ЦСКА Бийол подписал контракт с «Удинезе»
Защитник ЦСКА Яка Бийол в четверг, 14 июля, подписал контракт с «Удинезе», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, сегодня пресс-служба московского клуба должна объявить об уходе 23-летнего словенца.
Отмечается, что срок контракта защитника с клубом из Удине рассчитан на пять лет.
В прошедшем сезоне Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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