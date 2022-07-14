Источник: Бийол подписал контракт с «Удинезе»

Защитник ЦСКА Яка Бийол в четверг, 14 июля, подписал контракт с «Удинезе», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сегодня пресс-служба московского клуба должна объявить об уходе 23-летнего словенца.

Отмечается, что срок контракта защитника с клубом из Удине рассчитан на пять лет.

В прошедшем сезоне Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев.