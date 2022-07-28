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Нападающий «Крыльев Советов» Пиняев продолжит восстановление в Москве

Алексей Еремин
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев продолжит восстановление в Москве, сообщает пресс-служба самарского клуба.

«У нас нет точных сроков восстановления. Сергея должны перевести из Санкт-Петербурга в Москву, где он будет восстанавливаться. В московской клинике определят сроки, когда он вновь сможет приступить к тренировкам. Завтра его должны перевести из Санкт-Петербурга в Москву. Врачи склоняются к тому, что можно обойтись без операции», — цитирует ТАСС пресс-службу «Крыльев Советов».

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.

В первом туре РПЛ Пиняев принял участие в игре против «Оренбурга» (4:2). Футболист появился в стартовом составе, провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/15334117
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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 - : -
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