Нападающий «Крыльев Советов» Пиняев продолжит восстановление в Москве

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев продолжит восстановление в Москве, сообщает пресс-служба самарского клуба.

«У нас нет точных сроков восстановления. Сергея должны перевести из Санкт-Петербурга в Москву, где он будет восстанавливаться. В московской клинике определят сроки, когда он вновь сможет приступить к тренировкам. Завтра его должны перевести из Санкт-Петербурга в Москву. Врачи склоняются к тому, что можно обойтись без операции», — цитирует ТАСС пресс-службу «Крыльев Советов».

20 июля 17-летнему футболисту стало плохо на тренировке. Игрока отправили в клинику Самарского государственного университета. Позже стало известно, что форварду диагностирован пневмоторакс.

В первом туре РПЛ Пиняев принял участие в игре против «Оренбурга» (4:2). Футболист появился в стартовом составе, провел на поле 77 минут и не отличился результативными действиями.