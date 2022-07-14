Бийол поблагодарил ЦСКА после перехода в «Удинезе»
Защитник Яка Бийол прокомментировал переход из ЦСКА в «Удинезе». 23-летний словенец поблагодарил московский клуб.
«Всем болельщикам ЦСКА, клубу, в котором я провел столько хороших лет, и всем людям, работающим в клубе, я просто хочу сказать спасибо! — написал Бийол в своих соцсетях. — Я навсегда запомню эту часть своей жизни, и внутри меня все еще есть надежда, что мы снова увидимся! Спасибо. ЦСКА всегда будет первым!»
Сегодня, 14 июля, 23-летний словенец подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2027 года.
В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за ЦСКА.
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|Динамо
|0
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|0
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4
|Краснодар
|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
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8
|Кр. Советов
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9
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|0
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|0
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10
|Спартак
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|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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