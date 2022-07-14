Бийол поблагодарил ЦСКА после перехода в «Удинезе»

Защитник Яка Бийол прокомментировал переход из ЦСКА в «Удинезе». 23-летний словенец поблагодарил московский клуб.

«Всем болельщикам ЦСКА, клубу, в котором я провел столько хороших лет, и всем людям, работающим в клубе, я просто хочу сказать спасибо! — написал Бийол в своих соцсетях. — Я навсегда запомню эту часть своей жизни, и внутри меня все еще есть надежда, что мы снова увидимся! Спасибо. ЦСКА всегда будет первым!»

Сегодня, 14 июля, 23-летний словенец подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за ЦСКА.