Чемпионская гонка РПЛ: расклад для «Зенита», «Краснодара» и «Динамо». Шанс есть даже у «Спартака»!
Сезон в России завершается, но в отличии от предыдущих лет ясности с чемпионом нет никакой. Реальные шансы на титул есть сразу у трех команд, математические — еще у одной. Посчитали все варианты.
«Зенит»
Сложность календаря: средний.
Вероятность чемпионства от Opta Russia: 60%
Ситуация: «Зенит» на данный момент занимает первое место в РПЛ, но лишь по дополнительным показателям. У команды Семака остались два выезда и два домашних матча в чемпионате. Соперники серьезные — ЦСКА и «Ростов» могут доставить проблем. Да и «Ахмат» с «Факелом», с которыми «Зениту» предстоит играть в гостях, не подарок: оба клуба еще могут упасть в зону стыков или даже вылета и будут отчаянно бороться за выживание.
Плюс у «Зенита» домашний кубковый матч с ЦСКА. В случае победы питерцы отправятся в Суперфинал и станут таким образом самой нагруженной командой из всех, кто реально борется за чемпионство. При этом в пользу команды Семака — гигантский опыт.
«Краснодар»
Сложность календаря: выше среднего
Вероятность чемпионства от Opta Russia: 32%
Ситуация: «Краснодар» занимает второе место, при равенстве очков уступая «Зениту» по личным встречам. Чтобы выйти на первое, нужно будет отлично провести финальный отрезок — а он непростой. У «Краснодара» в соперниках «Ахмат», борющийся за выживание; набравший ход «Спартак», а также «Сочи», который к моменту встречи, скорее всего, вылетит официально. Но с командой Морено этой весной еще никому не было легко.
Потенциальным «золотым матчем» может стать домашняя встреча с «Динамо» в последнем туре. Учитывая, что москвичи занимают третье место и списывать их рано, битва за первое место может развернуться на стадионе «Краснодар».
«Динамо»
Сложность календаря: выше среднего
Вероятность чемпионства от Opta Russia: 7%
Ситуация: «Динамо» отстает от первого места на три очка, и отыграть гандикап будет непросто. Впереди у команды Лички — «Сочи» (соперник в этой встрече может вылететь окончательно, так что будет стоять насмерть), «Балтика» (команда из стыков) и «Крылья Советов». Ну и уже вышеупомянутый выезд в «Краснодар» — который, если не потеряет смысл, станет сложнейшим испытанием для бело-голубых.
«Спартак»
Календарь: средний
Вероятность чемпионства от Opta Russia: меньше 0,1%
Ситуация: шансы «Спартака» на чемпионство чисто математические, но они есть! Красно-белые занимают четвертое место и отстают от первой строчки на 8 баллов. Для победы команде Слишковича в оставшихся четырех турах нужно только побеждать, а конкурентам — только проигрывать. Это идеальный вариант.
В других раскладах «Спартак» может проиграть один раз (не «Краснодару») при отсутствии побед у соперников. Соперники также могут победить по разу, но все остальное должны проиграть, а «Спартак» только выигрывать. Короче говоря, в ближайшие пару туров станет ясно, есть ли вообще у красно-белых хотя бы теоретические шансы.
Те, кто любит всевозможные расклады, наверняка видели прикидку, которая стала настоящим мемом: существует вариант, при котором сразу восемь команду наберут 50 очков, а чемпионом по дополнительным показателям станет «Спартак». К этому раскладу нужно относиться с той же серьезностью, как к тому, что золото возьмет кто-то не из первой тройки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3