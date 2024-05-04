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Чемпионская гонка РПЛ: расклад для «Зенита», «Краснодара» и «Динамо». Шанс есть даже у «Спартака»!

«Зенит» является фаворитом чемпионской гонки РПЛ за 4 тура до конца
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Эдуард Сперцян, Матео Кассьерра и Константин Тюкавин
Эдуард Сперцян, Матео Кассьерра и Константин Тюкавин.
«Зенит» — фаворит, «Спартак» еще может считать очки.

Сезон в России завершается, но в отличии от предыдущих лет ясности с чемпионом нет никакой. Реальные шансы на титул есть сразу у трех команд, математические — еще у одной. Посчитали все варианты.

Матчи «Зенита», «Краснодара», «Динамо» и «Спартака» до конца чемпионата-2023/24

«Зенит»

Сложность календаря: средний.

Вероятность чемпионства от Opta Russia: 60%

Ситуация: «Зенит» на данный момент занимает первое место в РПЛ, но лишь по дополнительным показателям. У команды Семака остались два выезда и два домашних матча в чемпионате. Соперники серьезные — ЦСКА и «Ростов» могут доставить проблем. Да и «Ахмат» с «Факелом», с которыми «Зениту» предстоит играть в гостях, не подарок: оба клуба еще могут упасть в зону стыков или даже вылета и будут отчаянно бороться за выживание.

Плюс у «Зенита» домашний кубковый матч с ЦСКА. В случае победы питерцы отправятся в Суперфинал и станут таким образом самой нагруженной командой из всех, кто реально борется за чемпионство. При этом в пользу команды Семака — гигантский опыт.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Андрей Мостовой (справа) против полузащитника &laquo;Динамо&raquo; Луиса Чавеса. Нас ждет чемпионская гонка! «Зенит» сам приглашает соперников на трон

«Краснодар»

Сложность календаря: выше среднего

Вероятность чемпионства от Opta Russia: 32%

Ситуация: «Краснодар» занимает второе место, при равенстве очков уступая «Зениту» по личным встречам. Чтобы выйти на первое, нужно будет отлично провести финальный отрезок — а он непростой. У «Краснодара» в соперниках «Ахмат», борющийся за выживание; набравший ход «Спартак», а также «Сочи», который к моменту встречи, скорее всего, вылетит официально. Но с командой Морено этой весной еще никому не было легко.

Потенциальным «золотым матчем» может стать домашняя встреча с «Динамо» в последнем туре. Учитывая, что москвичи занимают третье место и списывать их рано, битва за первое место может развернуться на стадионе «Краснодар».

Турнирная таблица РПЛ после 26 туров сезона-2023/24

«Динамо»

Сложность календаря: выше среднего

Вероятность чемпионства от Opta Russia: 7%

Ситуация: «Динамо» отстает от первого места на три очка, и отыграть гандикап будет непросто. Впереди у команды Лички — «Сочи» (соперник в этой встрече может вылететь окончательно, так что будет стоять насмерть), «Балтика» (команда из стыков) и «Крылья Советов». Ну и уже вышеупомянутый выезд в «Краснодар» — который, если не потеряет смысл, станет сложнейшим испытанием для бело-голубых.

Владимир Слишкович. Слишкович Непобедимый. Оставят ли Владимира главным, если «Спартак» возьмет кубок?

«Спартак»

Календарь: средний

Вероятность чемпионства от Opta Russia: меньше 0,1%

Ситуация: шансы «Спартака» на чемпионство чисто математические, но они есть! Красно-белые занимают четвертое место и отстают от первой строчки на 8 баллов. Для победы команде Слишковича в оставшихся четырех турах нужно только побеждать, а конкурентам — только проигрывать. Это идеальный вариант.

В других раскладах «Спартак» может проиграть один раз (не «Краснодару») при отсутствии побед у соперников. Соперники также могут победить по разу, но все остальное должны проиграть, а «Спартак» только выигрывать. Короче говоря, в ближайшие пару туров станет ясно, есть ли вообще у красно-белых хотя бы теоретические шансы.

Те, кто любит всевозможные расклады, наверняка видели прикидку, которая стала настоящим мемом: существует вариант, при котором сразу восемь команду наберут 50 очков, а чемпионом по дополнительным показателям станет «Спартак». К этому раскладу нужно относиться с той же серьезностью, как к тому, что золото возьмет кто-то не из первой тройки.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
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«Спартак» обыграет «Пари НН», а «Динамо» разгромит «Сочи». Прогнозы на 27-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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