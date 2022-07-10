Слуцкий: «Новички спрашивали: а будет ли питание на базе, снимут ли им квартиру. Это ставило в тупик»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как проходила трансферная кампания команды в межсезонье.

— Вы говорили, что некоторые новички из ФНЛ задавали необычные вопросы. Какие?

— Да, это какие-то бытовые вопросы, которые удивляли. Есть ли питание на базе, будет ли клуб снимать квартиру, будет ли медицинская помощь. Когда в РПЛ, то ты не можешь представить, что такой вопрос будет. А у наших новых игроков такие вопросы были. И много раз они этими вопросами ставили в тупик.

У наших игроков разное представление о командах, самих себе, своем уровне. Это нормально. Кто где играл — от этого и делает выводы.