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Сегодня, 16:00

Министр спорта Красноярского края считает избыточно суровым наказание тренера «Енисея» Тихонова: «Клуб будет подавать апелляцию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта Краснодарского края Денис Петровский в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова на пять матчей за слова в адрес арбитра Веры Опейкиной после матча 28-го тура первой лиги против «СКА-Хабаровска» (0:3).

«Клуб будет подавать апелляцию на данное решение КДК РФС. Считаю, что данное решение избыточно суровое. Удивила формулировка. Андрей Валерьевич в первую очередь оценивал качество и уровень квалификации арбитра в данном матче. Оценка может быть субъективной, может быть неверной. Но с той формулировкой, которую вынес КДК РФС, я не согласен, на мой субъективный взгляд», — сказал «СЭ» Петровский.

«Енисей» после 29 туров занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков.

Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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В КДК заявили, что «Енисей» может оспорить дисквалификацию Тихонова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 29 12 9 8 44-26 45
6
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 29 7 12 10 27-31 33
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
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4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 - : -
4.05 14:30
Химки – Сокол
 - : -
4.05 15:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
4.05 17:00
Алания – Шинник
 - : -
4.05 17:30
Нефтехимик – Енисей
 - : -
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
4.05 19:30
Родина – Арсенал
 - : -
5.05 14:00
Тюмень – Акрон
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Кубань – Ленинградец
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Иван Тимошенко

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Илья Петров

СКА-Хабаровск

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Бутта Магомедов

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Химки

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Енисей, Акрон

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Родина, Сокол

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Заур Тарба

Заур Тарба

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