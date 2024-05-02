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Сегодня, 17:00

Митрофанов: «Алания» никак не сможет выйти в РПЛ, у нее нет стадиона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что «Алания» отозвала заявку на лицензию РФС-1, позволяющую выступать в РПЛ.

«Алания» подавала документы, но в какой-то момент отозвала свою заявку. Соответственно, команда никак не сможет выйти в РПЛ. У нее нет стадиона, и она уже никак не успевает его достроить. «Тюмень» точно не подала заявку, она поняла, что точно не пойдет в РПЛ. Остальные пока рассчитывают пройти лицензирование», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

После 29 туров первой лиги «Алания» занимает 8-е место, набрав 41 очко. На первой строчке находятся «Химки» (54), на второй — махачкалинское «Динамо» (52).

Источник: РБ Спорт
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
Максим Митрофанов
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 29 12 9 8 44-26 45
6
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 29 7 12 10 27-31 33
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
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4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 - : -
4.05 14:30
Химки – Сокол
 - : -
4.05 15:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
4.05 17:00
Алания – Шинник
 - : -
4.05 17:30
Нефтехимик – Енисей
 - : -
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
4.05 19:30
Родина – Арсенал
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Бутта Магомедов

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