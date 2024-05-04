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Сегодня, 16:56

«Торпедо» обыграло «Черноморец» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» на выезде победило «Черноморец» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

За московский клуб отличились Иракли Манелов (7-я минута) и Илья Стефанович, реализовавший пенальти на 42-й минуте.

Единственный гол хозяев на счету Ивана Енина (66-я).

«Торпедо» (39 очков) занимает 13-е место в первой лиге. «Черноморец» (33) идет 14-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 31-й тур
04 мая, 15:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
1:2
Торпедо М

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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24 часа
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«Химки» со счетом 5:4 обыграли «Сокол» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 29 12 9 8 44-26 45
6
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
9
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
10
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
15
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
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4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 0 : 0
4.05 14:30
Химки – Сокол
 5 : 4
4.05 15:00
Черноморец – Торпедо
 1 : 2
4.05 17:00
Алания – Шинник
 - : -
4.05 17:30
Нефтехимик – Енисей
 - : -
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
4.05 19:30
Родина – Арсенал
 - : -
5.05 14:00
Тюмень – Акрон
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