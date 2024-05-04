«Торпедо» обыграло «Черноморец» в первой лиге

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«Торпедо» на выезде победило «Черноморец» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

За московский клуб отличились Иракли Манелов (7-я минута) и Илья Стефанович, реализовавший пенальти на 42-й минуте.

Единственный гол хозяев на счету Ивана Енина (66-я).

«Торпедо» (39 очков) занимает 13-е место в первой лиге. «Черноморец» (33) идет 14-м в турнирной таблице.