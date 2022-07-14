Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Норрчепинг»

«Норрчепинг» объявил о подписании контракта с полузащитником ЦСКА Арнором Сигурдссоном.

Ранее 23-летний исландец приостановил соглашение с армейцами до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Сигурдссон выступал на правах аренды за «Венецию». Он принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до лета 2024 года.