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Сегодня, 19:40

Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Норрчепинг»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Арнор Сигурдссон.
Фото ФК «Норрчепинг»

«Норрчепинг» объявил о подписании контракта с полузащитником ЦСКА Арнором Сигурдссоном.

Ранее 23-летний исландец приостановил соглашение с армейцами до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Сигурдссон выступал на правах аренды за «Венецию». Он принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до лета 2024 года.

Арнор Сигурдссон
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РПЛ
ФК Норчепинг
ФК ЦСКА (Москва)
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