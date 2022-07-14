Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Норрчепинг»
«Норрчепинг» объявил о подписании контракта с полузащитником ЦСКА Арнором Сигурдссоном.
Ранее 23-летний исландец приостановил соглашение с армейцами до 30 июня 2023 года.
В прошедшем сезоне Сигурдссон выступал на правах аренды за «Венецию». Он принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями.
Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до лета 2024 года.
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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|
Локомотив – Н. Новгород
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|
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