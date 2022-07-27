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Семин: «ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство»

Семин считает, что ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, «Зенит» не является самой сильной командой в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению 75-летнего специалиста, ЦСКА и «Спартак» состав конкуренцию петербургскому клубу в нынешнем сезоне.

«Во-первых, чемпионат только начался, — приводит слова Семина «РБ Спорт». — Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство».

Тренер выразил надежду, что «Динамо», и «Локомотив» также составят конкуренцию сине-бело-голубым.

«Я бы не сказал, что «Зенит» сильнее других команд РПЛ. С ними можно бороться. «Химки» это доказали, они даже имели шанс победить. Этот сезон будет интересным в плане эмоций, но ниже в качестве мастерства игры, сравнивая с предыдущими сезонами», — сказал он.

После двух туров РПЛ первое место в турнирной таблице с шестью очками занимает ЦСКА. «Зенит», «Динамо» и «Спартак» набрали по четыре балла, а «Локомотив» — два.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Урал – Краснодар
 - : -
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Факел – Динамо
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Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
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