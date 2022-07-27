Семин: «ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство»

Семин считает, что ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, «Зенит» не является самой сильной командой в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению 75-летнего специалиста, ЦСКА и «Спартак» состав конкуренцию петербургскому клубу в нынешнем сезоне.

«Во-первых, чемпионат только начался, — приводит слова Семина «РБ Спорт». — Мы видим, что ЦСКА и «Спартак» в хорошем состоянии, и эти две команды составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство».

Тренер выразил надежду, что «Динамо», и «Локомотив» также составят конкуренцию сине-бело-голубым.

«Я бы не сказал, что «Зенит» сильнее других команд РПЛ. С ними можно бороться. «Химки» это доказали, они даже имели шанс победить. Этот сезон будет интересным в плане эмоций, но ниже в качестве мастерства игры, сравнивая с предыдущими сезонами», — сказал он.

После двух туров РПЛ первое место в турнирной таблице с шестью очками занимает ЦСКА. «Зенит», «Динамо» и «Спартак» набрали по четыре балла, а «Локомотив» — два.