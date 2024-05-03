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Сегодня, 10:26

Бразильский футболист «Родины» дважды за весну подрался с одноклубниками

Ана Горшкова
Корреспондент
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После матча 30-го тура первой лиги между «Тюменью» и «Родиной» (1:1) в раздевалке московской команды произошла драка между защитником Ориньо и хавбеком Русланом Фищенко, сообщает Legalbet.

По данным источника, 28-летний бразилец считает «Родину» трамплином для повышения в карьере, действуя на поле единолично, тем самым зачастую игнорируя одноклубников на поле. Поведение Ориньо не нравится основной части команды.

Также в марте этого года Ориньо подрался с хавбеком «Родины» Мухаммадом Султоновым. Тогда Султонов был отстранен от команды, а тренер в этом конфликте занял сторону Ориньо.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 10 матчах за «Родину», отдав один ассист. «Родина» после 30 туров идёт на пятом месте с 45 очками.

Источник: Legalbet
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК Тюмень
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 29 12 9 8 44-26 45
6
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 29 7 12 10 27-31 33
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
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СКА-Хаб. – КАМАЗ
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Химки – Сокол
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Черноморец – Торпедо
 - : -
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Алания – Шинник
 - : -
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Нефтехимик – Енисей
 - : -
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
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4.05 19:30
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Никита Глушков

Никита Глушков

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