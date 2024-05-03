Бразильский футболист «Родины» дважды за весну подрался с одноклубниками

После матча 30-го тура первой лиги между «Тюменью» и «Родиной» (1:1) в раздевалке московской команды произошла драка между защитником Ориньо и хавбеком Русланом Фищенко, сообщает Legalbet.

По данным источника, 28-летний бразилец считает «Родину» трамплином для повышения в карьере, действуя на поле единолично, тем самым зачастую игнорируя одноклубников на поле. Поведение Ориньо не нравится основной части команды.

Также в марте этого года Ориньо подрался с хавбеком «Родины» Мухаммадом Султоновым. Тогда Султонов был отстранен от команды, а тренер в этом конфликте занял сторону Ориньо.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 10 матчах за «Родину», отдав один ассист. «Родина» после 30 туров идёт на пятом месте с 45 очками.