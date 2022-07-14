Бийол: «Никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»
Защитник «Удинезе» Яка Бийол рассказал о причинах ухода из ЦСКА.
В четверг, 14 июля, 23-летний словенец подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2027 года.
«Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства, — приводит слова Бийола «РБ Спорт». — Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась».
По словам защитника, ему было очень тяжело принять решение об уходе из московского клуба.
«ЦСКА здесь не при чем. Это мое личное решение. Я крайне благодарен за то, что в клубе к этому отнеслись с пониманием, вошли в положение и полностью поддержали», — сказал он.
В прошедшем сезоне Бийол забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за ЦСКА.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -