Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:20

Бийол: «Никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»

Бийол заявил, что не хотел уходить из ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Удинезе» Яка Бийол рассказал о причинах ухода из ЦСКА.

В четверг, 14 июля, 23-летний словенец подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2027 года.
«Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства, — приводит слова Бийола «РБ Спорт». — Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась».

По словам защитника, ему было очень тяжело принять решение об уходе из московского клуба.

«ЦСКА здесь не при чем. Это мое личное решение. Я крайне благодарен за то, что в клубе к этому отнеслись с пониманием, вошли в положение и полностью поддержали», — сказал он.

В прошедшем сезоне Бийол забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yaka-bijol-nikogda-ne-hotel-uhodit-iz-tsska-no-vmeshalis-obstoyatel-stva/
Яка Бийол
Футбол
РПЛ
ФК Удинезе
ФК ЦСКА (Москва)
серия А
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
Региональные бюджеты, Галицкий, букмекеры и «Газпром». Кто сейчас дает деньги российским футбольным клубам
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Воспитанник «Спартака» Зуев подписал контракт с «Химками» до 2024 года
«Химки» представили Давыдова в форме Месси
Литвинов считает Абаскаля тренером, похожим на Тедеско
«Химки» объявили о подписании «Русского Месси» — экс-спартаковца Давыдова
Бийол поблагодарил ЦСКА после перехода в «Удинезе»
«Химки» подписали контракт с Артуром Черным до 2025 года
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
Бийол поблагодарил ЦСКА после перехода в «Удинезе»
ЦСКА объявил о переходе Бийола в «Удинезе»
Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Норрчепинг»
Источник: Бийол подписал контракт с «Удинезе»
В «Сан-Лоренсо» заявили, что не ведут переговоры с ЦСКА о возвращении Гайча
Бабаев: «Одного центрального защитника ЦСКА точно приведет. Надеюсь, этим не ограничимся»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
«Химки» представили Давыдова в форме Месси
«Химки» объявили о подписании «Русского Месси» — экс-спартаковца Давыдова
Бийол поблагодарил ЦСКА после перехода в «Удинезе»
ЦСКА объявил о переходе Бийола в «Удинезе»
Литвинов: «Цель номер один для «Спартака» — первое место в чемпионате, никак иначе»
Сигурдссон перешел из ЦСКА в «Норрчепинг»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воспитанник «Спартака» Зуев подписал контракт с «Химками» до 2024 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости