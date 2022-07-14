Бийол: «Никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства»

Защитник «Удинезе» Яка Бийол рассказал о причинах ухода из ЦСКА.

В четверг, 14 июля, 23-летний словенец подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2027 года.

«Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства, — приводит слова Бийола «РБ Спорт». — Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась».

По словам защитника, ему было очень тяжело принять решение об уходе из московского клуба.

«ЦСКА здесь не при чем. Это мое личное решение. Я крайне благодарен за то, что в клубе к этому отнеслись с пониманием, вошли в положение и полностью поддержали», — сказал он.

В прошедшем сезоне Бийол забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за ЦСКА.