Тихонов — о решении КДК: «За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?»
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать его на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес судьи Веры Опейкиной.
После матча 28-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (0:3) специалист выразил недовольство тем, что Опейкину назначили на игру с участием его команды.
«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам. Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд. Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.
В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — сказал Тихонов «СЭ».
Тихонов получил наказание в виде трех матчей реальной дисквалификации и двух — условной с испытательным сроком год.
После 29 туров «Енисей» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|29
|16
|6
|7
|45-32
|54
|
2
|Динамо Мх
|29
|15
|7
|7
|30-14
|52
|
3
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
4
|Арсенал
|29
|11
|14
|4
|35-22
|47
|
5
|Родина
|29
|12
|9
|8
|44-26
|45
|
6
|Тюмень
|29
|11
|9
|9
|32-29
|42
|
7
|Нефтехимик
|29
|11
|8
|10
|30-28
|41
|
8
|Алания
|29
|10
|11
|8
|37-39
|41
|
9
|Енисей
|29
|12
|4
|13
|48-39
|40
|
10
|СКА-Хаб.
|29
|11
|7
|11
|31-30
|40
|
11
|Шинник
|29
|11
|7
|11
|33-38
|40
|
12
|КАМАЗ
|29
|10
|9
|10
|27-28
|39
|
13
|Торпедо
|29
|9
|9
|11
|26-29
|36
|
14
|Черноморец
|29
|7
|12
|10
|27-31
|33
|
15
|Сокол
|29
|7
|7
|15
|23-46
|28
|
16
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
17
|Волгарь
|29
|5
|12
|12
|25-39
|27
|
18
|Кубань
|29
|5
|8
|16
|20-45
|23
|4.05
|07:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|- : -
|4.05
|14:30
|
Химки – Сокол
|- : -
|4.05
|15:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
|4.05
|17:00
|
Алания – Шинник
|- : -
|4.05
|17:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|4.05
|19:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|4.05
|19:30
|
Родина – Арсенал
|- : -
|5.05
|14:00
|
Тюмень – Акрон
|- : -
|5.05
|18:00
|
Кубань – Ленинградец
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|24
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6