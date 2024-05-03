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Судейство

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Тихонов — о решении КДК: «За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Андрей Тихонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать его на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес судьи Веры Опейкиной.

После матча 28-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (0:3) специалист выразил недовольство тем, что Опейкину назначили на игру с участием его команды.

«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам. Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд. Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.
В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной. Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр — женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» — сказал Тихонов «СЭ».

Тихонов получил наказание в виде трех матчей реальной дисквалификации и двух — условной с испытательным сроком год.

После 29 туров «Енисей» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.

Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
Вера Опейкина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 29 12 9 8 44-26 45
6
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 29 7 12 10 27-31 33
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
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4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 - : -
4.05 14:30
Химки – Сокол
 - : -
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Черноморец – Торпедо
 - : -
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Алания – Шинник
 - : -
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Нефтехимик – Енисей
 - : -
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
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4.05 19:30
Родина – Арсенал
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