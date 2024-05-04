Дубль Магомедова принес махачкалинскому «Динамо» победу над «Волгарем»

«Динамо» из Махачкалы на своем поле обыграло «Волгарь» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Дубль оформил Раджаб Магомедов (14-я и 16-я минуты). Еще один мяч на 26-й минуте забил Сердер Сердеров.

«Динамо» (55 очков) остается на втором месте в первой лиге. «Волгарь» (27) идет предпоследним в турнирной таблице.