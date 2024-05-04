Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 02:21

Афанасьев: «Игроки «Торпедо» сейчас не соответствуют уровню команды, которая хочет выйти в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-полузащитник «Торпедо» Андрей Афанасьев прокомментировал результаты своей бывшей команды в этом сезоне Первой лиги.

«По многим причинам «Торпедо» в этом сезоне выступает неудачно. Конечно, хотелось бы, чтобы «Торпедо» встретило столетие клуба на обновленном стадионе именно в РПЛ. Увы, пока что так не получается... Я даже думать не хочу, что «Торпедо» может покинуть Первую лигу по итогам сезона. Я люблю эту команду и считаю, что у них довольно неплохой тренерский штаб, который способен выполнять большие задачи.

В данной ситуации я полностью уверен, что команда Кононова не допустит вылета из Первой лиги. А что касается следующего сезона, то там нужно будет сразу же уверенно стартовать, чтобы закрепиться в лидерах. Что для этого нужно? Во-первых, как мне кажется, многие футболисты «Торпедо» сейчас не соответствуют уровню команды, которая хочет выйти в РПЛ. Никого не хочу обидеть и называть фамилии тоже не буду, но вот такая сложилась ситуация.

Если руководство «Торпедо» на самом деле хочет, чтобы «Торпедо» вышло в РПЛ, то нужно конкретно усиливаться. Если клуб сможет провести качественную трансферную кампанию грядущим летом, то шансы на путевку в РПЛ будут», — цитирует "РБ Спорт" Афанасьева.

«Торпедо» набрал 36 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги (ФНЛ).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-afanas-ev-mnogie-futbolisty-torpedo-ne-sootvetstvuyut-urovnyu-rpl/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
Медведев — о полученной в Мадриде травме: «Почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать»
Российскому велогонщику Бугаенко включили гимн после победы в гонке в Италии
Тушение завода Diehl в Германии остановили из-за угрозы загрязнения
«Шел 20-й год тренерской карьеры без титулов». Почему Валерий Карпин сам оставил себя и «Ростов» без трофеев
Bloomberg узнало о рассмотрении G7 предоставления Украине $50 млрд за счет активов РФ
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Енисее» назвали избыточной дисквалификацию Тихонова за критику судьи Опейкиной
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 29 12 9 8 44-26 45
6
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 29 7 12 10 27-31 33
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 - : -
4.05 14:30
Химки – Сокол
 - : -
4.05 15:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
4.05 17:00
Алания – Шинник
 - : -
4.05 17:30
Нефтехимик – Енисей
 - : -
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
4.05 19:30
Родина – Арсенал
 - : -
5.05 14:00
Тюмень – Акрон
 - : -
5.05 18:00
Кубань – Ленинградец
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 12
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 15 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 24 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 26 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости