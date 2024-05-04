Афанасьев: «Игроки «Торпедо» сейчас не соответствуют уровню команды, которая хочет выйти в РПЛ»
Экс-полузащитник «Торпедо» Андрей Афанасьев прокомментировал результаты своей бывшей команды в этом сезоне Первой лиги.
«По многим причинам «Торпедо» в этом сезоне выступает неудачно. Конечно, хотелось бы, чтобы «Торпедо» встретило столетие клуба на обновленном стадионе именно в РПЛ. Увы, пока что так не получается... Я даже думать не хочу, что «Торпедо» может покинуть Первую лигу по итогам сезона. Я люблю эту команду и считаю, что у них довольно неплохой тренерский штаб, который способен выполнять большие задачи.
В данной ситуации я полностью уверен, что команда Кононова не допустит вылета из Первой лиги. А что касается следующего сезона, то там нужно будет сразу же уверенно стартовать, чтобы закрепиться в лидерах. Что для этого нужно? Во-первых, как мне кажется, многие футболисты «Торпедо» сейчас не соответствуют уровню команды, которая хочет выйти в РПЛ. Никого не хочу обидеть и называть фамилии тоже не буду, но вот такая сложилась ситуация.
Если руководство «Торпедо» на самом деле хочет, чтобы «Торпедо» вышло в РПЛ, то нужно конкретно усиливаться. Если клуб сможет провести качественную трансферную кампанию грядущим летом, то шансы на путевку в РПЛ будут», — цитирует "РБ Спорт" Афанасьева.
«Торпедо» набрал 36 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги (ФНЛ).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|29
|16
|6
|7
|45-32
|54
|
2
|Динамо Мх
|29
|15
|7
|7
|30-14
|52
|
3
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
4
|Арсенал
|29
|11
|14
|4
|35-22
|47
|
5
|Родина
|29
|12
|9
|8
|44-26
|45
|
6
|Тюмень
|29
|11
|9
|9
|32-29
|42
|
7
|Нефтехимик
|29
|11
|8
|10
|30-28
|41
|
8
|Алания
|29
|10
|11
|8
|37-39
|41
|
9
|Енисей
|29
|12
|4
|13
|48-39
|40
|
10
|СКА-Хаб.
|29
|11
|7
|11
|31-30
|40
|
11
|Шинник
|29
|11
|7
|11
|33-38
|40
|
12
|КАМАЗ
|29
|10
|9
|10
|27-28
|39
|
13
|Торпедо
|29
|9
|9
|11
|26-29
|36
|
14
|Черноморец
|29
|7
|12
|10
|27-31
|33
|
15
|Сокол
|29
|7
|7
|15
|23-46
|28
|
16
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
17
|Волгарь
|29
|5
|12
|12
|25-39
|27
|
18
|Кубань
|29
|5
|8
|16
|20-45
|23
|4.05
|07:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|- : -
|4.05
|14:30
|
Химки – Сокол
|- : -
|4.05
|15:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
|4.05
|17:00
|
Алания – Шинник
|- : -
|4.05
|17:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|4.05
|19:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|4.05
|19:30
|
Родина – Арсенал
|- : -
|5.05
|14:00
|
Тюмень – Акрон
|- : -
|5.05
|18:00
|
Кубань – Ленинградец
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|24
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6