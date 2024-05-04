Защитник «Металлурга» Яковлев: «В Москве намного чище и лучше, чем в Нью-Йорке»

Защитник и капитан «Металлурга» Егор Яковлев поделился впечатлениями от жизни в Москве и Нью-Йорке. По его мнению, уровень сервиса в российской столице намного выше, чем в американском мегаполисе.

В сезоне-2018/2019 российский хоккеист выступал в НХЛ за «Нью-Джерси».

«Я прожил год, можно сказать, в Нью-Йорке, потому что моя квартира в Нью-Джерси располагалась буквально на берегу Гудзона, напротив меня был Манхэттен. И не могу сказать, что я хотел бы там остаться жить, что был впечатлен этим невероятно. В Москве намного чище, лучше, уровень ресторанов намного выше, внутри визуал круче», — цитирует Яковлева Maxim Online.

Российский хоккеист отметил, что в Нью-Йорке все в минимализме и простенько. Также Яковлев сравнил уровень ресторанов.

«Понятно, что уровень ресторанов разный, есть и мишленовский. Но в Москве как-то все с размахом, а в Нью-Йорке, да во всей Америке, такого нет», — сказал Яковлев.

С мая 2019 года Яковлев является игроком «Металлурга». В апреле он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина вместе с магнитогорской командой. В минувшем сезоне 32-летний защитник провел 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 27 (6+21) очков. В плей-офф на его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 19 играх.

В составе сборной России Яковлев становился чемпионом мира (2014), серебряным призером чемпионата мира (2015), олимпийским чемпионом (2018) и серебряным призером Олимпийских игр (2022).