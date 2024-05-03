«Енисей» подаст апелляцию на пятиматчевую дисквалификацию Тихонова
«Енисей» сделал официальное заявление по поводу дисквалификации главного тренера команды Андрея Тихонова.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать 53-летнего специалиста на пять матчей Мелбет-Первой лиги (из них 2 — условно) за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной.
«Клуб не согласен с решением КДК. Мы будем подавать апелляцию», — говорится в заявлении «Енисея».
После поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре ФНЛ Тихонов раскритиковал работу Опейкиной. Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину.
По словам Тихонова, на заседании КДК он озвучил, что не имеет никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|29
|16
|6
|7
|45-32
|54
|
2
|Динамо Мх
|29
|15
|7
|7
|30-14
|52
|
3
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
4
|Арсенал
|29
|11
|14
|4
|35-22
|47
|
5
|Родина
|29
|12
|9
|8
|44-26
|45
|
6
|Тюмень
|29
|11
|9
|9
|32-29
|42
|
7
|Нефтехимик
|29
|11
|8
|10
|30-28
|41
|
8
|Алания
|29
|10
|11
|8
|37-39
|41
|
9
|Енисей
|29
|12
|4
|13
|48-39
|40
|
10
|СКА-Хаб.
|29
|11
|7
|11
|31-30
|40
|
11
|Шинник
|29
|11
|7
|11
|33-38
|40
|
12
|КАМАЗ
|29
|10
|9
|10
|27-28
|39
|
13
|Торпедо
|29
|9
|9
|11
|26-29
|36
|
14
|Черноморец
|29
|7
|12
|10
|27-31
|33
|
15
|Сокол
|29
|7
|7
|15
|23-46
|28
|
16
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
17
|Волгарь
|29
|5
|12
|12
|25-39
|27
|
18
|Кубань
|29
|5
|8
|16
|20-45
|23
|4.05
|07:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|- : -
|4.05
|14:30
|
Химки – Сокол
|- : -
|4.05
|15:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
|4.05
|17:00
|
Алания – Шинник
|- : -
|4.05
|17:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|4.05
|19:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|4.05
|19:30
|
Родина – Арсенал
|- : -
|5.05
|14:00
|
Тюмень – Акрон
|- : -
|5.05
|18:00
|
Кубань – Ленинградец
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|24
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6