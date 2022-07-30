Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о работе судей в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению 33-летнего испанца, жалобы на судейство —это пустая трата времени.

«Я с уважением отношусь к работе арбитров, — приводит слова Абаскаля официальный сайт московского клуба. — Задача команд — набирать очки, а судей — верно оценивать все эпизоды на поле. Все мы можем ошибаться, но важно прогрессировать и расти. Когда я работал в Греции, там на принципиальные игры часто приглашали иностранных рефери. Но мне кажется, что правильнее доверять своим арбитрам. Только так они смогут совершенствоваться. Что же касается жалоб на судейство, то лично я считаю это пустой тратой времени. Конечно, клуб должен вести диалог с федерацией на эту тему, ведь нужно понимать, как сегодня трактуются те или иные эпизоды. Но тренеру или футболистам говорить об этом после игр, на мой взгляд, бесполезно. Эту энергию правильнее тратить на то, чтобы лучше играть и не зависеть в итоге от решений судей».

Также тренер рассказал, какой спорный эпизод из первых матчей красно-белых удивил его больше всего.

«Пожалуй, момент в Грозном, когда судья не назначил пенальти в ворота соперника. Если нарушения не было, мы должны были подавать угловой. А арбитр показал вратарю вводить мяч в игру от ворот. Это было очень странно», — сказал он.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, подопечные Абаскаля сыграют с «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.