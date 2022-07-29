Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:24

ЭСК РФС поддержала решение судьи Карасева в матче «Краснодар» — «Факел»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает сайт организации.

Департамент инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с неудалением игрока «Краснодара» Алексея Ионова на 88-й минуте матча 1-го тура РПЛ против «Факела».

«Решение комиссии: Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №11 Алексея Ионова на 88-й минуте матча.

Эпизод является пограничным и имеет критерии как агрессивного, так и неспортивного поведения, в связи с чем видеоассистент правильно вмешался, пригласив судью к монитору для просмотра эпизода. Большинство членов комиссии поддерживает решение судьи ограничиться вынесением желтой карточки ввиду того, что контакт носка ноги игрока команды «Краснодар» №11 Алексея Ионова с пяткой соперника пришелся вскользь, не было интенсивности и чрезмерной силы, и эти действия игрок совершил практически сразу же после единоборства за мяч, что позволяет считать это единым эпизодом", — говорится в объяснение.

Источник: https://rfs.ru/news/216385

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Алексей Ионов
ФК Краснодар
ФК Урал
Сергей Карасев (судья)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Оздоев уехал в Турцию, «Оренбург» покупает аргентинца, экс-игрок «Ростова» Еременко возобновил карьеру. Главные трансферы и слухи РПЛ на 29 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Нападающий «Крыльев Советов» Пиняев продолжит восстановление в Москве
Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Я верю, что могу стать лучше Мбаппе»
Семин: «ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство»
Кузнецов: «Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают?»
Бушманов о Денисове: «Он закрыл Клаудиньо? Кто-то просто пошутил»
Медина: «Счастлив, что мне представилась возможность забить два мяча «Сочи»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
«Абсолютно спорный». «Урал» — о пенальти в матче с «Краснодаром»
«Урал» — «Краснодар»: Сперцян забил с пенальти и отличился в третьем матче подряд
«Локомотив» прибыл в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
«Факел» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 30 июля 2022 года
Петержела назвал фаворита в матче «Зенит» — «Локомотив»: «У них лучшие игроки и нет конкурентов!»
Владимир Пономарев заявил, что ЦСКА способен отобрать первое место у «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Краснодар»: Сперцян забил с пенальти и отличился в третьем матче подряд

«Абсолютно спорный». «Урал» — о пенальти в матче с «Краснодаром»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости