ЭСК РФС поддержала решение судьи Карасева в матче «Краснодар» — «Факел»

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщает сайт организации.

Департамент инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с неудалением игрока «Краснодара» Алексея Ионова на 88-й минуте матча 1-го тура РПЛ против «Факела».

«Решение комиссии: Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Краснодар» №11 Алексея Ионова на 88-й минуте матча.

Эпизод является пограничным и имеет критерии как агрессивного, так и неспортивного поведения, в связи с чем видеоассистент правильно вмешался, пригласив судью к монитору для просмотра эпизода. Большинство членов комиссии поддерживает решение судьи ограничиться вынесением желтой карточки ввиду того, что контакт носка ноги игрока команды «Краснодар» №11 Алексея Ионова с пяткой соперника пришелся вскользь, не было интенсивности и чрезмерной силы, и эти действия игрок совершил практически сразу же после единоборства за мяч, что позволяет считать это единым эпизодом", — говорится в объяснение.