ЦСКА объявил о переходе Бийола в «Удинезе»
ЦСКА объявил о переходе защитника Яки Бийола в «Удинезе».
Итальянский клуб подтвердил, что 23-летний словенец подписал контракт до 30 июня 2027 года.
В прошедшем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев.
Бийол перешел в стан красно-синих из словенского «Рудара» 1 июля 2018 года.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7963
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