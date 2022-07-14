ЦСКА объявил о переходе Бийола в «Удинезе»

ЦСКА объявил о переходе защитника Яки Бийола в «Удинезе».

Итальянский клуб подтвердил, что 23-летний словенец подписал контракт до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне защитник забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев.

Бийол перешел в стан красно-синих из словенского «Рудара» 1 июля 2018 года.