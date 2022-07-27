Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Я верю, что могу стать лучше Мбаппе»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал о своих футбольных кумирах. По словам 20-летнего нигерийца, в детстве он следил за нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Когда я был ребенком, я следил за Роналду, — сказал Олесегун в интервью пресс-службе краснодарского клуба. — Криштиану был моим кумиром, мне очень нравилась его игра. Сейчас многое поменялось, и таким человеком для меня является Мбаппе».

По его мнению, он может стать лучше нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я верю, что могу стать лучше Мбаппе, если буду работать на пределе своих сил. В детстве я не смотрел футбол, а только играл в него, потому что просмотр всех игр в Африке платный. Я лучше портачу деньги на еду, чем куплю трансляцию», — сказал он.

В нынешнем сезоне Олусегун принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги за «Краснодар» и отметился одной результативной передачей. Контракт нападающего с краснодарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.