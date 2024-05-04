«Нефтехимик» и «Енисей» сыграли вничью в первой лиге

«Нефтехимик» дома сыграл вничью с «Енисеем» в первой лиге — 0:0.

«Нефтехимик» (42 очка) поднялся на седьмое место в первой лиге. «Енисей» (41) вышел на девятую строчку в турнирной таблице.

Красноярцы провели первый матч без главного тренера команды Андрея Тихонова. 3 мая 53-летнего специалиста дисквалифицировали на 5 матчей ФНЛ (два из которых условно) за за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре.