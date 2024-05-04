«Химки» со счетом 5:4 обыграли «Сокол» в первой лиге

«Химки» на своем поле одержали победу над «Соколом» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 5:4.

Подмосковная команда вела со счетом 5:2 до 83-й минуте, но в итоге гости едва не вырвали ничью.

Дубль за «Химки» оформил Тимур Касимов (21-я и 24-я минуты). По голу забили Данил Степанов (69-я) и Александр Руденко (78-я). Еще один мяч на 75-й минуте в свои ворота забил Михаил Мальцев.

За «Сокол» отличились Никита Козловский (16-я), Мальцев (64-я), Владислав Самко (83-я) и Владислав Морозов (89-я).

«Химки» (57 очков) продолжают лидировать в первой лиге. «Сокол» (28) идет 15-м в турнирной таблице.