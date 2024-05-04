«Алания» и «Шинник» сыграли вничью в первой лиге
«Алания» дома сыграла вничью с «Шинником» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
Счет на 40-й минуте открыл форвард владикавказцев Ислам Машуков. На 79-й минуте гости отыгрались благодаря голу Игоря Андреева.
«Алания» (42 очка) поднялась на седьмое место в первой лиге. «Шинник» (41) идет десятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|30
|17
|6
|7
|50-36
|57
|
2
|Динамо Мх
|29
|15
|7
|7
|30-14
|52
|
3
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
4
|Арсенал
|29
|11
|14
|4
|35-22
|47
|
5
|Родина
|29
|12
|9
|8
|44-26
|45
|
6
|Тюмень
|29
|11
|9
|9
|32-29
|42
|
7
|Алания
|30
|10
|12
|8
|38-40
|42
|
8
|Нефтехимик
|29
|11
|8
|10
|30-28
|41
|
9
|СКА-Хаб.
|30
|11
|8
|11
|31-30
|41
|
10
|Шинник
|30
|11
|8
|11
|34-39
|41
|
11
|Енисей
|29
|12
|4
|13
|48-39
|40
|
12
|КАМАЗ
|30
|10
|10
|10
|27-28
|40
|
13
|Торпедо
|30
|10
|9
|11
|28-30
|39
|
14
|Черноморец
|30
|7
|12
|11
|28-33
|33
|
15
|Сокол
|30
|7
|7
|16
|27-51
|28
|
16
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
17
|Волгарь
|29
|5
|12
|12
|25-39
|27
|
18
|Кубань
|29
|5
|8
|16
|20-45
|23
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.05
|07:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|0 : 0
|4.05
|14:30
|
Химки – Сокол
|5 : 4
|4.05
|15:00
|
Черноморец – Торпедо
|1 : 2
|4.05
|17:00
|
Алания – Шинник
|1 : 1
|4.05
|17:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|4.05
|19:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|4.05
|19:30
|
Родина – Арсенал
|- : -
|5.05
|14:00
|
Тюмень – Акрон
|- : -
|5.05
|18:00
|
Кубань – Ленинградец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|16
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|25
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6
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