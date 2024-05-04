«Алания» и «Шинник» сыграли вничью в первой лиге

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«Алания» дома сыграла вничью с «Шинником» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 40-й минуте открыл форвард владикавказцев Ислам Машуков. На 79-й минуте гости отыгрались благодаря голу Игоря Андреева.

«Алания» (42 очка) поднялась на седьмое место в первой лиге. «Шинник» (41) идет десятым в турнирной таблице.