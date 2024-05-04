«Родина» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в ФНЛ
«Родина» на своем поле сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
Счет на 83-й минуте открыл полузащитник хозяев Мухаммад Султонов. В концовке туляки отыгрались благодаря голу Дмитрия Баркова.
«Арсенал» (48 очков) сохранил четвертое место в первой лиге. «Родина» (46) идет пятой за 4 тура до конца чемпионата.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|30
|10
|12
|8
|38-40
|42
|
2
|Енисей
|30
|12
|5
|13
|48-39
|41
|
3
|СКА-Хаб.
|30
|11
|8
|11
|31-30
|41
|
4
|Шинник
|30
|11
|8
|11
|34-39
|41
|
5
|КАМАЗ
|30
|10
|10
|10
|27-28
|40
|
6
|Торпедо
|30
|10
|9
|11
|28-30
|39
|
7
|Черноморец
|30
|7
|12
|11
|28-33
|33
|
8
|Сокол
|30
|7
|7
|16
|27-51
|28
|
9
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
10
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
11
|Кубань
|29
|5
|8
|16
|20-45
|23
|
12
|Химки
|30
|17
|6
|7
|50-36
|57
|
13
|Динамо Мх
|30
|16
|7
|7
|33-14
|55
|
14
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
15
|Арсенал
|30
|11
|15
|4
|36-23
|48
|
16
|Родина
|30
|12
|10
|8
|45-27
|46
|
17
|Нефтехимик
|30
|11
|9
|10
|30-28
|42
|
18
|Тюмень
|29
|11
|9
|9
|32-29
|42
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.05
|07:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|0 : 0
|4.05
|14:30
|
Химки – Сокол
|5 : 4
|4.05
|15:00
|
Черноморец – Торпедо
|1 : 2
|4.05
|17:00
|
Алания – Шинник
|1 : 1
|4.05
|17:30
|
Нефтехимик – Енисей
|0 : 0
|4.05
|19:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|3 : 0
|4.05
|19:30
|
Родина – Арсенал
|1 : 1
|5.05
|14:00
|
Тюмень – Акрон
|- : -
|5.05
|18:00
|
Кубань – Ленинградец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|16
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|25
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6
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