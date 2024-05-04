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Сегодня, 21:33

«Родина» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в ФНЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Родина» на своем поле сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 83-й минуте открыл полузащитник хозяев Мухаммад Султонов. В концовке туляки отыгрались благодаря голу Дмитрия Баркова.

«Арсенал» (48 очков) сохранил четвертое место в первой лиге. «Родина» (46) идет пятой за 4 тура до конца чемпионата.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 31-й тур
04 мая, 19:30. Сапсан Арена (Москва)
Родина
1:1
Арсенал Т

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
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Дубль Магомедова принес махачкалинскому «Динамо» победу над «Волгарем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 30 10 12 8 38-40 42
2
 Енисей 30 12 5 13 48-39 41
3
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
4
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
5
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
6
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
7
 Черноморец 30 7 12 11 28-33 33
8
 Сокол 30 7 7 16 27-51 28
9
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
10
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
11
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
12
 Химки 30 17 6 7 50-36 57
13
 Динамо Мх 30 16 7 7 33-14 55
14
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
15
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
16
 Родина 30 12 10 8 45-27 46
17
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
18
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
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4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 0 : 0
4.05 14:30
Химки – Сокол
 5 : 4
4.05 15:00
Черноморец – Торпедо
 1 : 2
4.05 17:00
Алания – Шинник
 1 : 1
4.05 17:30
Нефтехимик – Енисей
 0 : 0
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
 3 : 0
4.05 19:30
Родина – Арсенал
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Тюмень – Акрон
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