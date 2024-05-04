«Родина» и тульский «Арсенал» сыграли вничью в ФНЛ

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«Родина» на своем поле сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 83-й минуте открыл полузащитник хозяев Мухаммад Султонов. В концовке туляки отыгрались благодаря голу Дмитрия Баркова.

«Арсенал» (48 очков) сохранил четвертое место в первой лиге. «Родина» (46) идет пятой за 4 тура до конца чемпионата.