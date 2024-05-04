«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»: судья не удалил игрока хозяев

На 90-й минуте матча 31-го тура первой лиги «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» судья Иван Сараев ошибочно не вынес предупреждение защитнику хозяев поля Даниилу Корнюшину. Для футболиста хабаровской команды оно стало бы вторым в этой игре — он заработал бы удаление.

На 60-й минуте в штрафной площади гостей их игрок Руслан Аюкин пихнул рукой в лицо Андрея Никитина, дав арбитру повод для назначения 11-метрового. Но Сараев продолжил матч.