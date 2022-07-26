Кузнецов: «Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают?»
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в московский клуб.
«Для чего Нобоа нужен ЦСКА? Кого будут на лавку сажать? Перспективных игроков, которые на развитие и будущее? Тогда надо кого-то отдавать в аренду. Я не понимаю, для чего это. Каждый трансфер преследует свою цель. Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают? Соленья, что ли? Может быть, другие поняли, но я — нет. Еврокубков — нет. Для ротации? Для какой ротации, когда мы не играем в Европе? Можно своих отбивать», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».
Экс-защитник оценил физическую форму 37-летнего эквадорца.
«В том сезоне Нобоа стал лучшим игроком, а в этом... Если он недоволен своим положением и не играет, то он не просто так не играет. Кристиан вообще приехал с лишним весом. О чем можно рассуждать, когда он привез восемь килограммов? В своем состоянии сейчас и таком возрасте Нобоа сильнее Кучаева или Мухина?» — сказал он.
После двух туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1