Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:18

Кузнецов: «Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают?»

Кузнецов прокомментировал информацию о возможном переходе Нобоа в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в московский клуб.

«Для чего Нобоа нужен ЦСКА? Кого будут на лавку сажать? Перспективных игроков, которые на развитие и будущее? Тогда надо кого-то отдавать в аренду. Я не понимаю, для чего это. Каждый трансфер преследует свою цель. Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают? Соленья, что ли? Может быть, другие поняли, но я — нет. Еврокубков — нет. Для ротации? Для какой ротации, когда мы не играем в Европе? Можно своих отбивать», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Экс-защитник оценил физическую форму 37-летнего эквадорца.

«В том сезоне Нобоа стал лучшим игроком, а в этом... Если он недоволен своим положением и не играет, то он не просто так не играет. Кристиан вообще приехал с лишним весом. О чем можно рассуждать, когда он привез восемь килограммов? В своем состоянии сейчас и таком возрасте Нобоа сильнее Кучаева или Мухина?» — сказал он.

После двух туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4767851-kuznecov-pishut-chto-v-cska-budut-chilijcy-i-brazilcy-kuda-oni-nabirayut-solenya-chto-li.html
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Почему Денис Черышев никому не нужен? Еще недавно звезде ЧМ-2018 собирались ставить памятник в Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Химках» рассказали о сроках восстановления Кухарчука
Федун может уйти в тень. Но не из «Спартака»
Переговоры судей на Суперкубке: почему не дали пенальти на Зиньковском, как Карасев упрекнул Соболева, а Джикия услышал жесткий ответ арбитра
В РФС поддержали идею о выступление команд из медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России
Митрофанов рассказал о вариантах проведения БЕТСИТИ Кубка России
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с бразильским «Спорт Ресифе»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Бушманов о Денисове: «Он закрыл Клаудиньо? Кто-то просто пошутил»
Медина: «Счастлив, что мне представилась возможность забить два мяча «Сочи»
«Зенит» интересуется защитником «Генка» Лукуми
Осинькин рассказал, мог ли он возглавить «Спартак»
Осинькин ответил, способны ли «Крылья» повторить успех «Сочи»
Осинькин объяснил, почему Игнатьев не смог проявить себя в «Крыльях»
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Гол Тошича помог «Тоболу» победить «Линкольн» и выйти в третий раунд Лиги конференций
Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в матче с «Ростовом»
В «Спартаке» рассказали о восстановлении Джикии после повреждения
Джикия из-за травмы может пропустить матчи против «Оренбурга» и «Урала»
Агент Кучаева: «Косте удалось избежать травмы, он усердно готовится к матчу против «Нижнего Новгорода»
«У него нет потолка». В Парагвае не жалеют комплиментов для новичка «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Гол Тошича помог «Тоболу» победить «Линкольн» и выйти в третий раунд Лиги конференций
Рианчо ответил Глушакову: «Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле»
Марадишвили рассказал, как забил гол через себя в матче с «Ростовом»
В «Химках» рассказали о сроках восстановления Кухарчука
Федун может уйти в тень. Но не из «Спартака»
Роберто Фернандес советовался с Бальбуэна перед переходом в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рианчо ответил Глушакову: «Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости