Кузнецов: «Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают?»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в московский клуб.

«Для чего Нобоа нужен ЦСКА? Кого будут на лавку сажать? Перспективных игроков, которые на развитие и будущее? Тогда надо кого-то отдавать в аренду. Я не понимаю, для чего это. Каждый трансфер преследует свою цель. Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают? Соленья, что ли? Может быть, другие поняли, но я — нет. Еврокубков — нет. Для ротации? Для какой ротации, когда мы не играем в Европе? Можно своих отбивать», — приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Экс-защитник оценил физическую форму 37-летнего эквадорца.

«В том сезоне Нобоа стал лучшим игроком, а в этом... Если он недоволен своим положением и не играет, то он не просто так не играет. Кристиан вообще приехал с лишним весом. О чем можно рассуждать, когда он привез восемь килограммов? В своем состоянии сейчас и таком возрасте Нобоа сильнее Кучаева или Мухина?» — сказал он.

После двух туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице.