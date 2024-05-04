«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с КАМАЗом

«СКА-Хабаровск» дома не смог обыграть КАМАЗ в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Команды результативными действиями не отметились.

«СКА-Хабаровск» поднялся на 8-е место в таблице ФНЛ, набрав 41 очко. Команда не проигрывает уже четыре матча подряд. В активе КАМАЗа 40 очков и 12-я строчка.