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Сегодня, 09:07

«СКА-Хабаровск» дома сыграл вничью с КАМАЗом

Виктория Кравченко
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«СКА-Хабаровск» дома не смог обыграть КАМАЗ в матче 31-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Команды результативными действиями не отметились.

«СКА-Хабаровск» поднялся на 8-е место в таблице ФНЛ, набрав 41 очко. Команда не проигрывает уже четыре матча подряд. В активе КАМАЗа 40 очков и 12-я строчка.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 31-й тур
04 мая, 07:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
0:0
КАМАЗ

ФК КАМАЗ
ФК СКА-Хабаровск
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 29 12 9 8 44-26 45
6
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 30 10 10 10 27-28 40
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 29 7 12 10 27-31 33
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 0 : 0
4.05 14:30
Химки – Сокол
 - : -
4.05 15:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
4.05 17:00
Алания – Шинник
 - : -
4.05 17:30
Нефтехимик – Енисей
 - : -
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
4.05 19:30
Родина – Арсенал
 - : -
5.05 14:00
Тюмень – Акрон
 - : -
5.05 18:00
Кубань – Ленинградец
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 12
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 15 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 24 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 26 1 6
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