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Тихонов дисквалифицирован на пять матчей ФНЛ за слова в адрес арбитра Веры Опейкиной

Алина Савинова
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Андрей Тихонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ. 53-летний специалист был недоволен, что на игру его команды назначили женщину.

«Рассмотрев все материалы, КДК принял решение: за действие, направленное на унижение человека по половому признаку дисквалифицировать Тихонова на пять матчей. Три матча — реальная санкция, два матча — условно. Испытательный срок — один год. Также он оштрафован на 50 тысяч рублей», — приводит РИА Новости слова главы комитета Артура Григорьянца.

После 29 туров «Енисей» с 40 очками занимает девятое место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: РИА Новости
Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
ФК Енисей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 29 12 9 8 44-26 45
6
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 29 7 12 10 27-31 33
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
Результаты / календарь
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4.05 07:00
СКА-Хаб. – КАМАЗ
 - : -
4.05 14:30
Химки – Сокол
 - : -
4.05 15:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
4.05 17:00
Алания – Шинник
 - : -
4.05 17:30
Нефтехимик – Енисей
 - : -
4.05 19:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
4.05 19:30
Родина – Арсенал
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5.05 14:00
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