Комментатор Журавель считает, что «Спартаку» нужно уволить Слишковича

Спортивный комментатор Тимур Журавель в своей соцсети рассказал, почему не видит исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича полноценным наставником для команды.

«Слишкович хороший полицейский на фоне плохого. Классический сюжет. И с него никакого спроса ни по рисунку, ни по стилю. Решение не оставлять его — единственное верное. Даже если он возьмет Кубок», — заявил Журавель.

После отставки испанского специалиста Гильермо Абаскаля «Спартак» провел 5 матчей во всех турнирах, в которых одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.

1 мая в «Спартаке» заявили, что Слишкович продолжит работать в команде после окончания сезона.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте, набрав 42 очка. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» 5 мая.