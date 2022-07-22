Чалов рассказал о работе с новым тренером ЦСКА Федотовым
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал о работе с новым главным тренером команды Владимиром Федотовым.
— Расскажи, в чем особенность Федотова?
— Каждый тренер в его штабе знает, за что отвечает, все вовлечены в процесс. Идет очень интересная работа на тренировках. Каждому игроку постоянно что-то подсказывают, какие-то моменты корректируют. Сейчас интересно работать. Мы понимаем, что нам есть куда стремиться. ЦСКА хочет играть в доминирующий футбол.
— Какие у него требования в быту? Гончаренко, например, штрафовал за включенный звук телефона во время теории, у Карпина есть ограничения по весу и сахару в питании.
— Каких-то таких загонов нет, во всяком случае не было вопиющих случаев. Конечно, кто-то может опоздать на теорию или на командный завтрак, но все относятся к этому с пониманием. Самое частое наказание — «коридор». Федотов нам доверяет, мы стараемся оправдывать эти ожидания. Не страдаем какой-то фигней.
— У нас Федотов ассоциируется с добрым дядечкой — он может накричать или напихать?
— Конечно. Такое бывает, но всегда по делу. Думаю, если бы он не мог напихать, таких хороших результатов он бы не достиг.
— Тебе уже пихал?
— Думаю, все впереди.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1