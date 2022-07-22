Чалов рассказал о работе с новым тренером ЦСКА Федотовым

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал о работе с новым главным тренером команды Владимиром Федотовым.

— Расскажи, в чем особенность Федотова?

— Каждый тренер в его штабе знает, за что отвечает, все вовлечены в процесс. Идет очень интересная работа на тренировках. Каждому игроку постоянно что-то подсказывают, какие-то моменты корректируют. Сейчас интересно работать. Мы понимаем, что нам есть куда стремиться. ЦСКА хочет играть в доминирующий футбол.

— Какие у него требования в быту? Гончаренко, например, штрафовал за включенный звук телефона во время теории, у Карпина есть ограничения по весу и сахару в питании.

— Каких-то таких загонов нет, во всяком случае не было вопиющих случаев. Конечно, кто-то может опоздать на теорию или на командный завтрак, но все относятся к этому с пониманием. Самое частое наказание — «коридор». Федотов нам доверяет, мы стараемся оправдывать эти ожидания. Не страдаем какой-то фигней.

— У нас Федотов ассоциируется с добрым дядечкой — он может накричать или напихать?

— Конечно. Такое бывает, но всегда по делу. Думаю, если бы он не мог напихать, таких хороших результатов он бы не достиг.

— Тебе уже пихал?

— Думаю, все впереди.