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Чалов рассказал о работе с новым тренером ЦСКА Федотовым

Севастиан Терлецкий
,  
Леонид Волотко
Читать «СЭ» в

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал о работе с новым главным тренером команды Владимиром Федотовым.

— Расскажи, в чем особенность Федотова?

— Каждый тренер в его штабе знает, за что отвечает, все вовлечены в процесс. Идет очень интересная работа на тренировках. Каждому игроку постоянно что-то подсказывают, какие-то моменты корректируют. Сейчас интересно работать. Мы понимаем, что нам есть куда стремиться. ЦСКА хочет играть в доминирующий футбол.

— Какие у него требования в быту? Гончаренко, например, штрафовал за включенный звук телефона во время теории, у Карпина есть ограничения по весу и сахару в питании.

— Каких-то таких загонов нет, во всяком случае не было вопиющих случаев. Конечно, кто-то может опоздать на теорию или на командный завтрак, но все относятся к этому с пониманием. Самое частое наказание — «коридор». Федотов нам доверяет, мы стараемся оправдывать эти ожидания. Не страдаем какой-то фигней.

— У нас Федотов ассоциируется с добрым дядечкой — он может накричать или напихать?

— Конечно. Такое бывает, но всегда по делу. Думаю, если бы он не мог напихать, таких хороших результатов он бы не достиг.

— Тебе уже пихал?

— Думаю, все впереди.

Федор Чалов. «Остался бы в Европе, если бы ЦСКА отпустил». Первое интервью Чалова после возвращения в Россию
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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2
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3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
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