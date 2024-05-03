В КДК заявили, что «Енисей» может оспорить дисквалификацию Тихонова
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как «Енисей» может оспорить дисквалификацию главного тренера Андрея Тихонова.
«В данном случае «Енисей» может оспорить наказание в апелляционном комитете РФС», — сказал Григорьянц «СЭ».
КДК дисквалифицировал Тихонова на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной.
Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ. 53-летний специалист был недоволен, что на игру его команды назначили женщину.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|29
|16
|6
|7
|45-32
|54
|
2
|Динамо Мх
|29
|15
|7
|7
|30-14
|52
|
3
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
4
|Арсенал
|29
|11
|14
|4
|35-22
|47
|
5
|Родина
|29
|12
|9
|8
|44-26
|45
|
6
|Тюмень
|29
|11
|9
|9
|32-29
|42
|
7
|Нефтехимик
|29
|11
|8
|10
|30-28
|41
|
8
|Алания
|29
|10
|11
|8
|37-39
|41
|
9
|Енисей
|29
|12
|4
|13
|48-39
|40
|
10
|СКА-Хаб.
|29
|11
|7
|11
|31-30
|40
|
11
|Шинник
|29
|11
|7
|11
|33-38
|40
|
12
|КАМАЗ
|29
|10
|9
|10
|27-28
|39
|
13
|Торпедо
|29
|9
|9
|11
|26-29
|36
|
14
|Черноморец
|29
|7
|12
|10
|27-31
|33
|
15
|Сокол
|29
|7
|7
|15
|23-46
|28
|
16
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
17
|Волгарь
|29
|5
|12
|12
|25-39
|27
|
18
|Кубань
|29
|5
|8
|16
|20-45
|23
|4.05
|07:00
|
СКА-Хаб. – КАМАЗ
|- : -
|4.05
|14:30
|
Химки – Сокол
|- : -
|4.05
|15:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
|4.05
|17:00
|
Алания – Шинник
|- : -
|4.05
|17:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|4.05
|19:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|4.05
|19:30
|
Родина – Арсенал
|- : -
|5.05
|14:00
|
Тюмень – Акрон
|- : -
|5.05
|18:00
|
Кубань – Ленинградец
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|24
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6