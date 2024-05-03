В КДК заявили, что «Енисей» может оспорить дисквалификацию Тихонова

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как «Енисей» может оспорить дисквалификацию главного тренера Андрея Тихонова.

«В данном случае «Енисей» может оспорить наказание в апелляционном комитете РФС», — сказал Григорьянц «СЭ».

КДК дисквалифицировал Тихонова на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ. 53-летний специалист был недоволен, что на игру его команды назначили женщину.