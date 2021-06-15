«Финнам очень сильно повезло против Дании. По-прежнему уверен, что они аутсайдеры нашей группы». Большое интервью Слуцкого

Обстоятельный разговор с главным тренером «Рубина».

Слуцкий стал одной из самых обсуждаемых фигур в футбольной России на старте Евро-2020, хотя он и не имеет отношения к нашей нынешней сборной. Но вслед за сенсационным четвертым местом «Рубина» в РПЛ его блестящая работа в роли телекомментатора и вообще медийная активность привлекли всеобщее внимание, симпатию большинства и резкую антипатию единиц. В понедельник главный тренер «Рубина» вернулся из Санкт-Петербурга в Казань, и мы 45 минут, один футбольный тайм, обсуждали по телефону многое, связанное с чемпионатом Европы, телевидением и лично с тренером. Единственная тема, на которую Слуцкий отказался говорить, — сборная России. И пояснил:

— С моей стороны это было бы неэтично и неправильно. В оценках национальной команды я не буду объективен. Даже когда комментировал товарищеский матч с болгарами, то просто описывал происходящее на поле — безоценочно. У меня имелась возможность реализовывать свои идеи и мысли в сборной, поэтому высказывать их применительно к нынешним составу и тренеру, публично анализировать их работу — вершина некорректности.

— Начнем тогда с наших соперников. Всех поразила история с датским полузащитником Кристианом Эриксеном. Если не ошибаюсь, он вообще один из ваших любимых футболистов.

— Это правда. Я всегда им восторгался. В «Тоттенхэме» ломались Деле Алли, Кейн, но это не так било по команде, как в тех случаях, когда выпадал Эрикссен. Тогда «шпоры» просто разваливались.

Наблюдал за развитием этой ситуации в прямом эфире, потом много читал и смотрел. Более того, мы сразу стали общаться с докторами «Рубина» о том, что необходимо приобрести аппарат для непрямого массажа сердца. Все безумно сопереживают Кристиану и понимают, что такая вещь может произойти в любой момент, потому что это жизнь. Желаю Эриксену скорейшего выздоровления, это большой спортсмен и большой боец. Надеюсь, все уже хорошо в глобальном плане, а о его возвращении на поле будут решать чуть позже.

— Правильно ли, на ваш взгляд, датчане согласились доигрывать матч с финнами в тот же день?

— Насколько читал, их особо и не спрашивали. Поставили ультимативное условие довести встречу до конца.

— Я-то как раз читал высказывание главного тренера скандинавов Каспера Юльманна, что жесткого давления не оказывалось. Но на следующий день в верности своего первоначального решения о доигровке датчане сильно засомневались.

— Это тонкая вещь, там надо находиться внутри. Понятно, что Дания оказалась не в лучшем психологическом состоянии. Но думаю, что она не из-за этого потерпела поражение — просто не реализовала огромное преимущество. Конечно, при желании две эти вещи можно связать, но, на мой взгляд, их следует разделить.

— Что вам бросилось в глаза у финской сборной? И чего вы не ожидали увидеть?

— Все ожидал. Финляндия оборонялась — и не могу сказать, что хорошо. Один удар вообще, он же в створ, и он же — гол. Финнам очень сильно повезло, и поэтому не могу сказать, что они произвели какое-то впечатление, хотя и добились положительного результата. По-прежнему уверен, что это аутсайдер нашей группы.

— Каким вам видится психологическое состояние датчан на фоне происшедшего с Эриксеном и поражения от финнов?

— Не знаю. Это тоже очень сложный момент. Допускаю, что кого-то он, наоборот, стимулирует и какие-то футболисты станут играть за себя и за того парня. А на кого-то будет давить. Такие процессы индивидуальны, их нельзя обобщать как общекомандные. Таких ситуаций много не бывает, и у меня подобного опыта, к огромному счастью, нет. Поэтому не думаю, что развитие событий тут можно как-то прогнозировать.

К репортажу о матче открытия готовился весь день. Разговаривал с Нобелем

— Что впечатлило сильнее всего на старте Евро?

— Италия. С большим интересом ждал Швейцарию и Англию, но итальянцы выглядели лучше. Впрочем, специфика подготовки к длинному турниру делает вероятным то, что некоторые команды станут резко прибавлять по его ходу. Поэтому не всегда впечатления от первого тура распространяются на весь чемпионат. Те же англичане, возможно, будут становиться сильнее.

Италия поразила меня стилистически — то, насколько в атаку она играет и как именно эти атаки проводит. Многофункциональность футболистов, переходы в высокий прессинг, причем независимо от текущего результата. Пока это был самый современный футбол из всего, что увидел на Евро. Много читал о «Скуадре адзурре», но возможность ее посмотреть до сих пор не выпадала. Хотел убедиться в том, что прочитанное соответствует действительности. Реальность даже превзошла ожидания!

— Считаете итальянцев и англичан такими же полноценными претендентами на победу, как Францию и Бельгию, которых называют фаворитами все?

— Да. Думаю, что Италия и Англия способны дойти до полуфинала, а на такой стадии крупного турнира может произойти что угодно.

— Сколько времени у вас отняла подготовка к репортажу на Первом канале о матче Турция — Италия? Вы говорили о таких деталях, которые требовали серьезного изучения.

— Не скажу, что много. Матч вечерний, и у меня был целый день. Его и потратил на подготовку. Пообщался, например, с Нобелем Арустамяном, одним из основных наших знатоков итальянского футбола. Он рассказал много о том, кто куда переходит, об ожиданиях от сборной, о том, как оценивался объявленный Роберто Манчини состав внутри Италии, какие были спорные кандидатуры...

— На болельщиков, в частности, произвел впечатление каламбур с Долларуммой.

— Это не я придумал. Все, кто в теме, знают, что его так в Италии сейчас называют. Я что-то читал, с кем-то общался. И просто воспроизвел то, о чем говорят на Апеннинах.

Когда комментирую — не волнуюсь так, как на основном месте работы

— Вы упомянули Нобеля. Что думаете о скандале вокруг него, Константина Генича и Михаила Моссаковского, которым Азербайджан заблокировал аккредитации на Евро либо, как в случае с Моссаковским, не впустил в Баку из-за того, что давным-давно они побывали в Нагорном Карабахе?

— Все хорошо, что хорошо кончается. Рад, что Арустамяну и Геничу аккредитации в конце концов выдали.

— Зрителям и журналистам очень понравилась ваша работа в роли комментатора матчей Россия — Болгария и Турция — Италия. Ловите кайф от процесса?

— Если чем-то занимаюсь, то считаю, что это надо делать серьезно. Например, если нужно прочитать лекцию в институте физкультуры в Казани, то пытаюсь быть максимально полезным для студентов. Тем более когда ты вещаешь на Первом канале для многомиллионной аудитории. Понятно, что все это для меня непрофильная деятельность, и я не волнуюсь так, как на основном месте работы. Но считаю, что обязан тщательно готовиться и быть в эфире либо на лекции интересным и профессиональным.

— Многие считают, что вы задали новый стандарт в профессии комментатора. По идее это должно бить по самолюбию тех, кто этим занимается каждый день.

— Я на днях снимался в «Коммент-шоу», и там были Гутцайт, Генич, Казанский и Арустамян — и с их стороны не почувствовал никакой ревности к себе. Про остальных не знаю.

Мне это несложно. Во-первых, я как тренер точно лучше понимаю футбольные процессы, происходящие на поле. Во-вторых, умею говорить, четко изъяснять свои мысли. А это, как мне кажется, и есть две основные составляющие для комментатора.

— Убежден, что абсолютно любой тренер, работающий на более или менее приличном национальном уровне, понимает футбол лучше абсолютно любого комментатора или журналиста, как бы тот ни был подкован. Согласны?

— Конечно. Было бы странно, если бы все обстояло иначе. Это две абсолютно разные профессии. Комментатор — это, по сути, журналист, и он должен намного глубже разбираться в вопросах, связанных с журналистикой. А тренер обязан лучше любого комментатора понимать методические моменты и оценивать игровые действия.

— Как думаете, кто кроме вас и Андрея Талалаева, который вместе с Владимиром Стогниенко комментировал встречу Бельгия — Россия, мог бы качественно провести телерепортаж?

— Валерий Карпин. Что он, собственно говоря, и делал.

У меня был миллиард фиаско! И не только с Уэльсом

— Тина Канделаки сильно обиделась на ваш легкий троллинг во время репортажа об игре Россия — Болгария, причем без упоминания ее имени, в связи с тем, что она со сцены на спортивном форуме назвала Сердара Азмуна футболистом сборной России. Как оценили ее ответный пассаж в Telegram-канале?

— Вообще никак. Когда комментирую и вообще что-то говорю, подразумеваю, что многие вещи произносятся с высоким уровнем иронии и прежде всего самоиронии. Очень сложно менять свою стилистику, подстраиваясь подо что-то или под кого-то. Поэтому реакции — ноль. Кто как понял, тот так и понял. Как вы рассказали эту ситуацию — так же я себе ее и представлял. Все было сказано безымянно и с большим, повторю, уровнем иронии.

— Если бы в ее ответе на ваше «фиаско» содержались слова, допустим, о фиаско Слуцкого в матче с Уэльсом на Евро-2016 — ваша реакция не стала бы болезненной?

— Да мне миллиард раз об этом говорили, напоминали и еще не раз это сделают. И не только с Уэльсом. У меня был миллиард фиаско! Что тут попишешь? Это же происходило. И то, что я сказал, — это же не выдуманная история, которой не существовало! Так же, как и не выдуманная история — поражения, которые случаются у любого тренера. И иногда не просто поражения, а фиаско.

— Формулировка «женская склочность» в ваш адрес со стороны Канделаки — это что такое?

— Не могу говорить и предполагать, почему она что-то сказала. Не знаю. Я с ней даже не знаком. Ни разу не пересекались и даже не здоровались ни в каком пространстве. Не могу характеризовать людей, с которыми не знаком.

— Как оцениваете ее деятельность в качестве руководителя главного спортивного телеканала страны?

— Мне-то зачем это делать? Не выношу оценок там, где точно не являюсь специалистом. Если вы меня спрашиваете о Хачатурянце, то его работа впрямую влияет и на мою. И, мне кажется, я имею право ее оценивать, поскольку нахожусь внутри процессов и во многом от них завишу. В случае с Канделаки я лишь подписан на все каналы «Матча», но просто чтобы смотреть трансляции.

— Между прочим, вас за репортаж с матча Турция — Италия похвалил сам Дмитрий Губерниев!

— У меня уже по этому поводу незаканчивающийся банкет на два дня! Просто купаюсь в лучах славы.

— А как он вступился за Тину Гивиевну после вашего «фиаско» на России — Болгарии: «У нас не принято обсуждать коллег», «Слуцкий немного поплыл»...

— Мне вообще это индифферентно. Тренеры настолько привыкают к критике и уколам, что просто не представляю, как меня можно обидеть и вывести из себя извне. Поэтому иногда пользуюсь той же логикой для оценки чего-либо еще. Но не всегда, видимо, это кому-то нравится. Я точно не пытался никого каким-то образом задеть или обидеть. А какие реакции это вызывает у других людей — да любые! Мне по барабану, похвалил меня Губерниев, пожурил или обругал.

— А кто последним вас обидел — так, чтобы проняло и реально зацепило?

— Есть правило любого футбольного тренера. Все, что происходит внутри коллектива, — крайне болезненно. Любой конфликт, любая сложная ситуация серьезно обижает, ранит, волнует, тревожит. Ты находишься внутри определенного кокона. А все, что за его пределами, вообще не волнует. У тебя стоит броня, причем такая, что извне ее пробить невозможно. Но внутри, условно говоря, комариный укус может очень сильно задеть и расстроить. Есть очень серьезное разделение на то, что реально имеет значение и что не имеет никакого.

У Украины настолько интересное новое поколение, что можно только порадоваться

— Вернемся к футболу. Как вам битва Голландии с Украиной и согласны ли с общественным мнением, что пока это лучший матч на Евро?

— В эмоциональном плане — безусловно. Голландцев хорошо знаю, тут все понятно. А у Украины действительно настолько интересное молодое поколение, что за нее можно только порадоваться. Эти люди очень удачно играли на юношеском и молодежном уровне, сейчас достойно выглядят и в национальной команде.

— Как думаете, ошибка в финале Лиги чемпионов так повлияла на психологическое состояние Александра Зинченко, что он и в воскресенье не показал всего, на что способен? Его ведь и перед третьим голом голландцев наверху переиграли.

— Нет. Не могу сказать, что там Александр допустил промах. Ошибка — это если ты занял неправильную позицию или принял неверное решение. Допустим, когда отдаешь назад вратарю, сделал это неточно и твоей команде забивают. А когда при стандарте ты проиграл единоборство человеку с несколько иной антропометрией — это другое.

Все прицепились к реакции Зинченко на этот гол, но она понятна — парень был недоволен, и реакция оказалась максимально эмоциональной. Ошибкой ведь можно назвать и то, что тренер поставил его на эту позицию, а ведь можно отправить туда более высокого футболиста. Нет, это нельзя назвать персональной оплошностью Зинченко.

— Очень противоречивы оценки выступления вратаря Бущана, который несколько раз спас Украину в первом тайме, но не выручал во втором. Что скажете вы?

— Голкипер провел встречу очень неровно. Считаю, Бущан мог бы сыграть и удачнее. Даже если ты тащишь, но потом пропускаешь после важных ошибок — а они были важными, — действия вратаря нельзя оценивать положительно. Понятно, что для многих украинцев, в том числе для него, это первый матч на таком уровне, поэтому ни с какими выводами точно не торопился бы.

— Чего ждете от голландцев, которых хорошо знаете по работе в «Витессе»?

— С одной стороны, яркости, с другой — нестабильности.

— То, что они дали сопернику отыграться с 2:0, судя по этим словам, не стало для вас сенсацией.

— Думаю, у них и будет такой стиль. Очень зрелищный, с кучей великолепных, индивидуально сильных футболистов. Они людьми, которые сидят на лавке, способны побеждать половину сборных на Евро! В то же время такая сверхатакующая философия иногда приводит к ошибкам, к разрывам в линиях. Думаю, Голландия провела классический для себя матч.

— Каков ее потолок на этом турнире?

— Мне кажется, что со стадии четвертьфинала Евро станет максимально непредсказуемым. Безусловно, голландцы претендуют на выход в эту стадию.

Разговор с Заремой в памяти не отложился. Но раз она говорит, значит, он был

— От кого ждете прорыва из тех голландских футболистов, о которых пока не знает широкий круг болельщиков?

— Из неочевидных, тех, кто против Украины сидел на лавке, это может быть форвард Коди Гакпо из ПСВ. Он очень молод (21 год. — Прим. И.Р.), но провел яркий сезон. После игры в Амстердаме все в восторге от Дензела Дамфриса. Могу его разделить, но я хорошо знаю Дензела, и для меня такой футбол в его исполнении не новость. В том же ПСВ Дамфрис так же смотрелся в очень многих матчах.

— То, что Квинси Промес не попал против украинцев даже в заявку, стало для вас откровением?

— Это неудивительно. «Оранжевые» применяют систему 5-3-2, и для таких классических фланговых игроков, как Промес, эта схема не совсем подходит. Не понимаю, как тот же Бергхаус из «Фейеноорда», очень яркий футболист этого амплуа, вообще может появляться при таком тактическом варианте. Касается это и Квинси — Промес стал жертвой определенной модели.

— Вы не раз говорили, что голландцы — жуткие традиционалисты, и их 4-3-3 давили, в том числе, и на вас. Вы же общаетесь с людьми в Нидерландах. Франка де Бура критикуют из-за принципиально другой схемы?

— Знаю, что он ей подвергается. Была куча новостей, что ему и болельщики писали: пожалуйста, давайте вернемся к 4-3-3. Пока ты выигрываешь, это давление не будет таким активным. Но, конечно, то, что де Бур стал действовать в три центральных защитника и ушел от классического варианта, к которому в стране все за столько лет привыкли, — это для голландского футбола такая полуреволюция.

— Вы с ним хорошо знакомы?

— Пару раз пересекались, здоровались, но не более.

— А не подсчитывали, со сколькими тренерами участников Евро знакомы лично?

— Нет. Но случаются интересные ситуации, когда ты не думаешь, что человека знаешь, а оказывается иначе. Например, нынешний тренер сборной Черногории помогал Миодрагу Божовичу. Мне необходимо было с ним связаться по одному вопросу, и я даже не подозревал, что с ним знаком.

— Еще наверняка не подозревали, что знакомы с Заремой Салиховой. Супруга Леонида Федуна на днях поделилась в своем Telegram-канале мощной историей о том, как на матче в Лужниках в конце 2000-х разговорилась с вами, тогда главным тренером «Крыльев», о Шешукове и ФК «Москва» и вы так подробно и понятно ответили ей на все вопросы, что она сказала владельцу красно-белых: вот кто должен быть главным тренером «Спартака»!

— Может быть, такое и произошло. Просто это у меня тоже не отложилось в памяти. Таких разговоров было очень много — я не отказываю никому из тех, кто задает какие-то вопросы. Не могу вспомнить всего, что происходило 12 лет назад.

Поэтому не готов эту историю, которую читал, ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если человек говорит — значит, так оно и есть. Наверное, если бы я знал, кто это, — разговор отложился бы в памяти. А когда ты общаешься с незнакомым, это вряд ли можно запомнить.

То, как пытается оздоровить судейство Хачатурянц, вызывает восхищение. Самое сложное — менять систему

— Еще один запомнившийся момент из репортажа о матче открытия — слова об Ашоте Хачатурянце, которого вы назвали «прорывом года». Можете пояснить?

— Проблема судейства возникла не вчера и не позавчера. Никто так активно не пытался ее решить, как Хачатурянц. Те шаги, которые предпринимаются им для оздоровления ситуации в российском судействе, те последовательность, активность и независимость, которые он демонстрирует в принятии решений, лично у меня вызывают огромное восхищение. Потому что всегда самое сложное — менять систему, а не подстраиваться под нее. Он как раз таки ее меняет.

Мне кажется, что те методы и способы, которые выбрал Хачатурянц, уже в скором времени должны принести результат и в следующем сезоне мы увидим принципиально иной уровень работы арбитров. Люди, которые идут против течения и меняют систему; люди, у которых иной род основной деятельности, но они из-за огромной любви к футболу пытаются сделать нашу игру и чемпионат лучше в одном из самых важных его аспектов, вызывают у меня чувство безумного уважения. Готов со своей стороны, если возникнет такая необходимость, оказывать ему любую и всестороннюю поддержку.

— Под методами подразумеваете пожизненные отстранения рефери «за утрату доверия»?

— Весь комплекс — тут можно многое перечислять. Это и изменение состава ЭСК, и деятельность, касающаяся ВАР, и решения по отдельным арбитрам. На мой взгляд, все эти шаги позволят резко улучшить ситуацию в этом важнейшем вопросе.

— Хачатурянц сказал в недавнем интервью по поводу вашего эпизода с Виталием Мешковым: «Верх непрофессионализма — не пожать поданную руку». Мешков после этого с вами не связывался?

— Нет.

— Во время матча открытия ЧЕ вы интересно высказались насчет неназначенного пенальти за игру рукой в штрафной турок — на ваш взгляд, очевидный. Можете развить тему?

— Так понимаю, что большой пласт нововведений в плане судейства появился накануне чемпионата Европы. Учитывая, что я не работаю на Евро в качестве тренера, вполне могу этого не знать. Но об этом обязаны были рассказать всем, кто внутри, — футболистам, тренерам. По правилам, которыми мы заканчивали чемпионат России, это однозначный пенальти. Даже вопросов нет! Отставленная рука, мяч попадает в кисть, нет близости контакта, игровое расстояние достаточно большое...

Пока никто ничего не может точно объяснить. Но это мне и не нужно — у нас есть месяц на подготовку к новому сезону. Исходя из того, что читаю, сейчас смотрится именно биомеханика движения: было ли оно оправданным или нет. Это пока безумно сложно звучит даже для меня, а уж тем более для болельщиков.

В прошлом году именно «Рубин» выступил за то, чтобы в каждый клуб приехали арбитры и обсудили с командами нововведения в правилах и трактовках. Тогда у нас побывал Виктор Кашшаи и отвечал на вопросы. Уверен, что эта линия продолжится, и в «Рубин» еще раз заглянет один из судей и подробно пройдется по всем изменениям. Мы должны быть в курсе всех нюансов правил, по которым играем.

— Не спрашивали своих футболистов в сборной Дюпина или Макарова, а может, кого-то из тренерского штаба — им про все это говорили?

— Нет. Сейчас их не беспокою. Они находятся в распоряжении национальной команды. Мы списываемся, но задавать им какие-либо вопросы, когда они сконцентрированы на подготовке к матчам, было бы неправильно. Когда вернутся — задам их.

— Даже с Дзюбой не перешучиваетесь?

— Нет. Повторяю: все игроки сборной заняты таким важным и серьезным делом, что тревожить кого-либо из них не считаю нужным.

— 11 стран — хозяек Евро, да еще и в условиях ковида. Как вам пока организация сложнейшего турнира в истории?

— Пока я побывал только в Санкт-Петербурге на игре России с Бельгией и никаких проблем там не обнаружил. Такая география для всех очень необычна, но не вижу в этом ничего критичного. Может, даже в организационном плане и легче, потому что проще в каждой стране организовать один город, чем в одной — десять. Не разбираюсь в этом, но мне так по крайней мере кажется.

— За кого болеете кроме сборной России?

— Ни за кого. Только за знакомых футболистов. Если в составе Словакии сыграет Матуш Беро, с которым мы работали в «Витессе», — буду переживать за него. Когда смотрю сборную Англии, по-особому отношусь к Мэйсону Маунту. К сожалению, мы чуть-чуть не пересеклись в Арнеме, но я с ним несколько раз общался, видел много его матчей, еще начиная с финалов юношеской Лиги чемпионов.

В таких случаях ты имеешь персональную симпатию к тем или иным людям, с которыми каким-либо образом пересекался. А боления за какую-либо команду у меня вообще нет, и это касается не только чемпионата Европы. Тренеры смотрят футбол иначе, без каких-либо болельщицких эмоций.

— Когда-то о чемпионатах мира и Европы говорили как о турнирах, которые задают тренды с точки зрения тактики. Теперь не так?

— И уже давно. Чемпионаты мира и Европы задают тренды эмоционального характера, а также с точки зрения подготовки молодых футболистов. Если у той же Бельгии куча талантов, то стоит задуматься, благодаря чему они появляются, какие методики используются.

Сегодня ЧМ или Евро не может быть лучше финала Лиги чемпионов, если мы говорим про качество игры, тактику, взаимодействия. Просто потому, что в клубах и составы сильнее, поскольку они международные, и футболисты гораздо больше времени проводят вместе для реализации всех тактических наработок. Сегодня чемпионаты мира и Европы — это национальная идентичность, морально-эмоциональный фон, показ мускул в плане подготовки талантов.

— Сейчас стоит говорить уже не только о бельгийской, но и об английской модели работы с молодежью — с этим в последнее время пошел резкий прогресс, результаты которого мы видим по Фодену, Маунту и другим.

— Да, но для меня это не удивление и не новость. У того же «Челси», где я долго находился, одна из лучших, если не лучшая система подготовки резерва. По тому, какое количество раз они играли в «Финале четырех» юношеской Лиги чемпионов за последние семь лет, синие на первом месте среди всех клубов Европы. Отсюда и такое число своих воспитанников, которых клуб успешно задействовал в прошлом году в АПЛ во время трансферного бана.

Во все это я был достаточно глубоко погружен и какие-то вещи использую в своей академии, пытаясь следовать современным тенденциям. У меня, кстати, теоретические идеи с ними совпадали, но было очень приятно, что получил им подтверждение на самом высоком уровне.

— Всем жалко, что у вас всего два репортажа на Евро — матч открытия и полуфинал. Сборы не позволяют?

— Я уже в Казани, мы со вторника начинаем готовиться. Поэтому всех, кто выражал озабоченность моей медийной активностью и тем, что это повлияет на качество сборов «Рубина», хочу заверить: я все это делал в отпуске. У нас четко расписан план: абсолютно все тренировки, спарринги, медицинские обследования. То, что я два часа вечером комментировал игру, никак не сказалось на подготовке — моей личной и «Рубина» — к сезону.

— То есть вопрос в вашем Instagram: «Леонид Викторович, а у нас сборы вообще будут?» неактуален.

— Его задала наша пресс-служба. В отличие от некоторых других людей, у нее прекрасное чувство самоиронии.

— Хвича еще в команде?

— Да, во вторник должен быть на тренировке.

— На днях проходила информация, что якобы с вами связывался Максим Орешкин и звал назад в ЦСКА, но вы отказались. Это правда или нет?

— Орешкин со мной не связывался.

— То есть это фейк ньюс?

— Я ответил на ваш вопрос.

— На днях в интервью «СЭ» Доменико Тедеско выделил вас из всех тренеров, против кого он играл в РПЛ. Довелось ли вам хорошо познакомиться и радует ли вас такой комплимент больше, чем со стороны Губерниева?

— Все общение свелось к двум минутам перед матчем — как и с любым тренером, когда вы обмениваетесь парой дежурных вопросов и ответов. Но в любом случае Тедеско большое спасибо. Когда изнутри среды идут какие-то оценки — это очень приятно. Гораздо приятнее, чем извне.

— Приятно и то, что в прошлом сезоне «Рубин», заняв четвертое место, превзошел все ожидания, включая, по-моему, и ваши собственные.

— В какой-то степени да.

— Что дальше? Реалистично ли забраться еще выше?

— Все хотят развиваться вертикально вверх. Ну, или хотя бы по диагонали. Но так бывает не всегда. В турнирном плане мы прыгнули выше самых смелых ожиданий, и сейчас это накладывает на всю команду дополнительную ответственность.

Вряд ли мы можем сильно поменяться. Игроков с российским паспортом на рынке днем с огнем не найдешь. Едва ли сможем приобрести того россиянина, который нас явно усилит, — просто не имеем для этого возможностей. Иностранцев у нас тоже под завязку, даже есть лишние люди, которых не сможем включить в окончательную заявку на сезон. Менять одного легионера на другого требует огромных вложений, поскольку у нас достаточно качественные иностранцы, и гарантированно купить футболистов для нашего стартового состава — это совсем другой уровень финансов. Так что вряд ли мы сможем сделать скачок в плане селекции.

Поэтому нам нужно продолжать действовать на наших козырях. Стабилизировать игру, делать так, чтобы молодые прибавляли, улучшать взаимодействия внутри команды. Расти за счет тренерских, методических вещей, внутренних резервов, индивидуального роста каждого из игроков. Это наш путь. Пройдем его или нет — посмотрим, но по крайней мере у нас ясный выбор дороги, и мы не будем искать во тьме, по какой дороге нам ехать. Вопрос только в том, как быстро и успешно у нас получится это делать.