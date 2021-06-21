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Караваев посетовал на большое количество брака в игре сборной Украины

22:18
Александр Караваев (справа). Фото AFP
Александр Караваев (справа). Фото AFP
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Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями после матча со сборной Австрии (0:1) на Евро-2020.

«Готовились, понимали, насколько важен этот матч, — цитирует футболиста «Динамомания» 21 июня. — Во втором тайме понимали, что терять уже нечего и старались выложиться на максимум. Австрия отошла от своей привычной схемы, обычно они играют с тремя защитниками. Перед игрой тренерский штаб нам сказал, что, скорее всего, соперник будет играть в четыре защитника, а их нападающие будут прессинговать. У нас было очень много брака.

Что говорил тренерский штаб в перерыве? Сказали, что нам нужно успокоиться и вернуться в игру. В первом тайме мы в нее не вошли, и Австрия доминировала. Нужно было начать играть в свой футбол и прибавить во всех аспектах. С голландцами было сложнее. Они были быстрее. Сегодня было тяжело по-своему. У нас были свободные зоны, просто мы ими не воспользовались. Теперь от нас уже ничего не зависит».

Единственный мяч в это игре забил Кристоф Баумгартнер. Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020.

У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах. Пока у команды Андрея Шевченко остаются теоретические шансы продолжить борьбу на Евро.

Дополнительная информация:

http://www.dynamomania.com/news/589127-aleksandr-karavaev-avstriya-otoshla-ot-svoej-privychnoj-shemy

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