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Сегодня, 13:25

Немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом Евро-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Стадион в Берлине.
Фото Reuters

Немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом чемпионата Европы-2024, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

По сведениям источника, целью террористов была фан-зона болельщиков сборной Англии на берлинской площади Брайтшайдплац. За несколько часов до начала финального матча спецназ провел рейды по известным адресам ячеек ИГИЛ* в Потсдаме, в ходе которых были задержаны трое подозреваемых.

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В финале Евро-2024 сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1 и стала чемпионом Европы.

*Запрещенная в России международная террористическая организация

Источник: РИА Новости
Евро-2024
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